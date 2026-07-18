Presidencia suspende acto por aniversario del 18 de julio debido a alertas meteorológicas emitidas por Inumet

El Gobierno emitió un comunicado en el que informa la suspensión del acto por el 196º aniversario de la Jura de la Constitución, previsto para este sábado 18 de julio, feriado nacional no laborable.

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) emitió una doble alerta para gran parte del territorio uruguayo por tormentas fuertes y puntualmente severas. Por este motivo, presidencia resolvió suspender el acto central que se iba a realizar en la plaza Constitución de Montevideo.

Comunicado



Suspensión del acto por el 196° aniversario de la Jura de la Constitución



Debido a la alerta meteorológica que rige para todo el país, se resolvió suspender el acto central por el 196° aniversario de la Jura de la Constitución que se iba a realizar este sábado 18 de… pic.twitter.com/vQAf0WA6pU — Presidencia Uruguay (@compresidencia) July 18, 2026

De acuerdo al comunicado, “esta medida se adopta con el propósito de preservar la seguridad e integridad física de todas las personas que iban a participar en la actividad, la cual incluía un acto protocolar y un desfile militar y policial, y de caballería gaucha”.