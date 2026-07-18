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El País Información Sociedad

Presidencia suspende acto por aniversario del 18 de julio debido a alertas meteorológicas emitidas por Inumet

El territorio uruguayo se encuentra bajo dos alertas meteorológicas por tormentas severas. Durante este feriado nacional se suspendieron los actos, según comunicado emitido por Presidencia.

El País
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18/07/2026, 11:06
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Día de lluvia en la ciudad de Montevideo.
Día de lluvia en la ciudad de Montevideo.
Foto: Darwin Borrelli/El País.

El Gobierno emitió un comunicado en el que informa la suspensión del acto por el 196º aniversario de la Jura de la Constitución, previsto para este sábado 18 de julio, feriado nacional no laborable.

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) emitió una doble alerta para gran parte del territorio uruguayo por tormentas fuertes y puntualmente severas. Por este motivo, presidencia resolvió suspender el acto central que se iba a realizar en la plaza Constitución de Montevideo.

Personal de Inumet trabajando y monitoreando el clima

Inumet

De acuerdo al comunicado, “esta medida se adopta con el propósito de preservar la seguridad e integridad física de todas las personas que iban a participar en la actividad, la cual incluía un acto protocolar y un desfile militar y policial, y de caballería gaucha”.

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