¿Qué se celebra el 18 de julio en Uruguay? Por qué es un feriado no laborable y cómo se conmemora

Este sábado 18 de julio se celebrará un nuevo aniversario de la Jura de la Constitución en Uruguay. Se considera una de las fechas patrias más importantes y además configura un feriado no laborable para los trabajadores de todo el país.

La fecha conmemora el momento en el que se realizó el juramento de la Primera Constitución del país, frente al Cabildo de Montevideo, en 1830. Es uno de los asuetos que no se corren de fecha, de acuerdo con la ley N° 16.805, en su redacción dada por la ley N° 17.414.

Qué significa la Jura de la Constitución

La Jura de la Constitución fue el acto solemne en el que las máximas autoridades de la época y ciudadanos uruguayos juraron respetar y hacer cumplir la Primera Constitución. Esta ceremonia tuvo lugar el 18 de julio de 1830 y marcó el nacimiento formal del Estado uruguayo como nación independiente y soberana.

El acto tuvo lugar en la actual Plaza Matriz, donde las tropas se formaron bajo el mando de los coroneles Manuel Oribe y Eugenio Garzón. Luego, cada soldado allí presente prestó juramento a la Constitución frente a una cruz formada por un fusil y un sable, símbolo de su compromiso.

Si bien el juramento principal se produjo en Montevideo, también fue replicado en todo el país y se incluían civiles.

Este hecho no solo fue el paso final del proceso iniciado con la Convención Preliminar de Paz de 1828, que estableció la independencia de la entonces Provincia Oriental, sino que también fue el marco jurídico y político del país y sentó las bases de la República.

Cómo se celebra esta fecha patria

Aniversario de la Jura de la Constitución. Ignacio Sanchez/Archivo El Pais

Cada 18 de julio suele llevarse a cabo un acto conmemorativo en honor a la Jura de la Constitución. Aunque el formato varía, suele contar con la participación de autoridades del gobierno. En años anteriores, se han realizado desfiles militares en Ciudad Vieja como ceremonias en el Salón de los Pasos Perdidos del Palacio Legislativo.

Para esta ocasión, la Intendencia de Montevideo (IMM) anunció que, con motivo de la conmemoración de esta fecha patria, habrá un corte de calle en la Av.18 de Julio, esquina Cassinoni desde las 6:45 hasta las 9:00 horas.

¿Cómo se cobra por trabajar el 18 de julio?

Al ser un feriado no laborable, en esta fecha, el empleado "percibirá remuneración como si trabajara; en caso de trabajar, recibirá doble paga", según fue determinado por el artículo 18 de la ley N° 12.590. Por esto, tal como explica el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) en su sitio web, si un trabajador mensual trabaja un feriado pago, como se lo denomina, deberá cobrar el mes completo, más un día. Este día extra se calcula dividiendo el sueldo entre 30.

El mismo régimen de doble paga corre para jornaleros y trabajadores rurales, según lo indica el decreto Nº 216/012, puesto que cobrarán un doble jornal.

En cuanto a las horas extra, estas se remunerarán con un recargo del 150 % del valor hora correspondiente a los días laborales, tal como lo determina el decreto N° 550/989.

Persona contando billetes de pesos uruguayos. Foto: Archivo El País.

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