¿Se corre de fecha el feriado no laborable del 18 de julio por caer un sábado? Qué dice la ley en Uruguay

La legislación vigente en Uruguay detalla cuáles son los feriados que se pueden correr de fecha, dependiendo del día de la semana en el que caigan. El próximo asueto para todos los uruguayos es el 18 de julio, una fecha patria que conmemora la Jura de la Constitución y que en esta ocasión cae sábado.

De acuerdo con la ley N° 16.805, en su redacción dada por la ley N° 17.414, este feriado no se corre de fecha.

Los feriados que no se corren de fecha, según las leyes mencionadas anteriormente, son los del 1º y 6 de enero, 1º de mayo, 19 de junio, 18 de julio, 25 de agosto, 2 de noviembre y 25 de diciembre. El resto se cambia de fecha, dependiendo del día de la semana en que caigan cada año.

La legislación establece que si los feriados caen un sábado, domingo o lunes, se conmemoran en esos mismos días. En tanto, si caen martes o miércoles, se pasan para el lunes anterior; y si caen jueves o viernes, se pasan para el lunes inmediato siguiente.

El feriado del 18 de julio se debe a que en esta fecha pero en 1830 se juró la primera Constitución del Uruguay. Desde ese momento, la Provincia Oriental se organizó como Estado soberano e independiente, según la plataforma de ANEP Uruguay Educa.

Aniversario de la Jura de la Constitución. Fernando Ponzetto/Archivo El Pais

Siempre suele llevarse a cabo un acto por la Jura de la Constitución en la misma jornada, que cuenta con la participación de las autoridades del gobierno. No hay una fórmula fija respecto a cómo se realiza, dado que en los últimos años, por ejemplo, se han celebrado tanto desfiles militares en Ciudad Vieja como ceremonias en el Salón de los Pasos Perdidos del Palacio Legislativo.

¿Cuánto se cobra por trabajar el 18 de julio?

Al ser un feriado no laborable, en esta fecha, el empleado "percibirá remuneración como si trabajara; en caso de trabajar, recibirá doble paga", según fue determinado por el artículo 18 de la ley N° 12.590. Por esto, tal como explica el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) en su sitio web, si un trabajador mensual trabaja un feriado pago, como se lo denomina, deberá cobrar el mes completo, más un día. Este día extra se calcula dividiendo el sueldo entre 30.

El mismo régimen de doble paga corre para jornaleros y trabajadores rurales, según lo indica el decreto Nº 216/012, puesto que cobrarán un doble jornal.

Billetes de pesos uruguayos. Foto: Archivo El País.

En cuanto a las horas extra, estas se remunerarán con un recargo del 150 % del valor hora correspondiente a los días laborales, tal como lo determina el decreto N° 550/989.

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