Cortes de tránsito y desvíos en la Ruta Interbalnearia por trabajos del MTOP: tramos afectados y fechas

Hasta el 31 de julio de 2026 se llevarán adelante trabajos de mantenimiento en la Ruta Interbalnearia entre los kilómetros 82 y 83,5, en la zona de balneario Solís, en el departamento de Maldonado, informó el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP).

Estas tareas afectarán la circulación vehicular mediante una reducción de calzada y desvíos para permitir la continuidad de los trabajos y mantener el tránsito.

Las labores comenzarán en la senda norte, que permanecerá cerrada al tránsito las 24 horas de lunes a viernes durante la realización de los trabajos. Los fines de semana, esta senda será habilitada para circulación normal.

Transito en el Peaje del Arroyo Solis Grande a la altura del km 81 de la Ruta Interbalnearia, departamento de Maldonado, ND 20221219, foto Estefania Leal - Archivo El Pais Estefania Leal/Archivo El Pais

Luego, la obra se trasladará a la senda sur con la misma modalidad de cierre total entre semana y apertura los fines de semana, según el avance de la obra.

Se recomienda a quienes transitan por esta zona extremar las precauciones, respetar la señalización de obra y las indicaciones del personal presente, y prever posibles demoras en sus desplazamientos.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.