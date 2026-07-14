Cortes de tránsito y desvíos en la Ruta Interbalnearia por trabajos del MTOP: tramos afectados y fechas
Hasta el 31 de julio de 2026 habrá reducción de calzada y desvíos en la Ruta Interbalnearia entre km 82 y 83,5 en el balneario Solís por tareas de mantenimiento que se harán en sendas alternadas.
Hasta el 31 de julio de 2026 se llevarán adelante trabajos de mantenimiento en la Ruta Interbalnearia entre los kilómetros 82 y 83,5, en la zona de balneario Solís, en el departamento de Maldonado, informó el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP).
Estas tareas afectarán la circulación vehicular mediante una reducción de calzada y desvíos para permitir la continuidad de los trabajos y mantener el tránsito.
Las labores comenzarán en la senda norte, que permanecerá cerrada al tránsito las 24 horas de lunes a viernes durante la realización de los trabajos. Los fines de semana, esta senda será habilitada para circulación normal.
Luego, la obra se trasladará a la senda sur con la misma modalidad de cierre total entre semana y apertura los fines de semana, según el avance de la obra.
Se recomienda a quienes transitan por esta zona extremar las precauciones, respetar la señalización de obra y las indicaciones del personal presente, y prever posibles demoras en sus desplazamientos.
Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.
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