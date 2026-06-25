Cortes de tránsito y desvíos en Avenida Bolivia por obras de reparación que durarán dos meses

La Intendencia de Montevideo (IMM) comenzó una obra vial en Av. Bolivia en el tramo comprendido entre Murillo y Liverpool, con trabajos que se extenderán aproximadamente durante dos meses. Las tareas implican la reparación del hormigón deteriorado en esa zona.

Durante el desarrollo de la obra se cortará la circulación por etapas en todo el tramo, con el objetivo de permitir el desplazamiento de vecinas y vecinos. Asimismo, se informó que se permitirá el acceso al Hospital Británico en todo momento. Se trata de una intervención realizada con fondos propios de la División Vialidad, con una inversión de $ 13.300.000. Los trabajos están a cargo de la empresa R&K.

Líneas de ómnibus afectadas: paradas suspendidas y nuevos recorridos provisorios

Se definieron desvíos para las líneas de transporte que circulan por Av. Bolivia desde Portones. Estas unidades recorrerán Av. Bolivia, Rocafuerte, Palermo, Av. Gral Paz y Av. Rivera para retomar sus rutas habituales.

La línea 112 Punta Gorda circulará por Av. Bolivia, Rocafuerte y Caramurú hasta retomar su recorrido. Durante la obra quedarán suspendidas varias paradas y como alternativa se habilitarán paradas provisorias, además de las paradas oficiales ubicadas sobre Caramurú:

Paradas suspendidas:

Av. Bolivia y Príamo.

Av. Bolivia y Beltastiqui.

Av. Bolivia y San Marino.

Av. Rivera y Ciudad de Guayaquil.

Av. Rivera y Gral. Paz.

Paradas provisorias:

Palermo esq. Gral. Paz.

Gral. Paz esq. Rivera.

Ómnibus de transporte urbano en el tránsito. Foto: Estefanía Leal/Archivo El País

Zonas afectadas y desvíos en el tránsito

Con motivo de las obras viales, se realizaron los siguientes desvíos en el tránsito:

Desvío hacia el norte: Mariano Uriarte, Bolonia, Pedro Domingo Murillo, Av. Bolivia.

Desvío hacia el sur: Vicente Rocafuerte, Palermo, Friburgo, Av. Bolivia.

Para favorecer la circulación quedaron flechadas, de manera provisoria, las siguientes calles: