Soluciones para la movilidad en Montevideo: senador nacionalista propone estacionamientos públicos y privados

El senador del Partido Nacional, Martín Lema, presentó este martes una serie de propuestas dirigidas al gobierno y a la Intendencia de Montevideo (IMM) para fomentar la creación de nuevos estacionamientos en la capital, en respuesta a lo que definió como "un creciente problema de movilidad derivado de la falta de lugares para estacionar".

A través de dos exposiciones escritas remitidas al Poder Ejecutivo y al gobierno departamental, a las que accedió El País, el legislador sostuvo que "el aumento sostenido del parque automotor en Montevideo ha generado una presión cada vez mayor sobre los espacios disponibles para estacionamiento, provocando que miles de conductores deban recorrer varias cuadras durante períodos prolongados para encontrar un lugar libre".

“La falta de lugares para estacionar está generando enormes problemas de movilidad. El tiempo que perdemos por movilidad es pérdida en la calidad de vida”, afirmó Lema a El País. El senador agregó que las iniciativas presentadas "buscan generar soluciones concretas" y adelantó que en los próximos días dará a conocer nuevas propuestas sobre el tema.

En la exposición remitida a la Intendencia de Montevideo, Lema plantea la "construcción o promoción de estacionamientos públicos de varias plantas en zonas de alta demanda, mediante inversión pública, privada o esquemas de participación público-privada". Asimismo, propone "generar incentivos normativos para que los nuevos desarrollos inmobiliarios incorporen más plazas de estacionamiento que las actualmente exigidas, a través de beneficios de edificabilidad o flexibilizaciones en determinados parámetros constructivos".

Otra de las medidas sugeridas consiste en relevar terrenos municipales vacíos o infraestructuras subutilizadas para su eventual transformación en áreas destinadas al estacionamiento vehicular. También plantea la creación de predios “estacioná y viajá”, ubicados en los accesos a la ciudad o junto a grandes corredores de transporte, con el objetivo de que los conductores dejen allí sus vehículos y continúen el trayecto mediante transporte público.

Además, propone incorporar herramientas tecnológicas que permitan localizar espacios disponibles en tiempo real, con el fin de reducir los tiempos de búsqueda y la congestión asociada.

El legislador sostiene que estas medidas no deben entenderse como una sustitución de las políticas de movilidad sostenible, sino como un complemento necesario frente a una realidad actual marcada por la creciente cantidad de vehículos particulares que requieren espacios adecuados para estacionar.

Martín Lema, senador del Partido Nacional. Foto: Estefanía Leal/Archivo El País.

Promoción de inversiones para estacionamientos

Por otra parte, en una segunda exposición escrita dirigida al Ministerio de Economía y Finanzas, Lema solicita analizar la reactivación y actualización del régimen de promoción de inversiones para estacionamientos vehiculares que estuvo vigente hasta comienzos de 2022. El senador plantea "extender nuevamente los beneficios tributarios previstos en el Decreto 110/016 y ampliar su alcance a todo el departamento de Montevideo", argumentando que "las condiciones que motivaron la creación del régimen no solo se mantienen, sino que se han profundizado".

Según señala, "la búsqueda prolongada de estacionamiento genera mayores tiempos de traslado, aumenta el consumo de combustible y las emisiones contaminantes, además de afectar la actividad comercial y de servicios en distintas zonas de la ciudad". En ese sentido, propone "que cualquier nuevo régimen promocional incorpore criterios de innovación tecnológica y sostenibilidad, incluyendo infraestructura para vehículos eléctricos y sistemas inteligentes de gestión de estacionamientos".

“Presentamos propuestas al Gobierno Nacional y a la IMM para fomentar estacionamientos. En los próximos días vamos a presentar más”, adelantó Lema, quien considera que el problema requiere "una respuesta coordinada entre las autoridades nacionales, departamentales y el sector privado".