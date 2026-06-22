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IMM inició obras en Avenida Bolivia por dos meses: cuáles son los desvíos en el tránsito en Carrasco

La División Vialidad de la comuna capitalina comenzó las tareas entre Murillo y Liverpool. Conozca las rutas provisorias y las paradas de transporte público suspendidas en el barrio Carrasco.

El País
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22/06/2026, 18:46
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Obras de vialidad en Montevideo
Carteles de señalizacion vial indicando Media Calzada.
Foto: Estefanía Leal/Archivo El País.

La Intendencia de Montevideo (IMM) informó que este lunes comenzaron las obras viales en Avenida Bolivia en el barrio Carrasco de Montevideo.

La comuna señaló que en principio se trabaja en el tramo entre Murillo y Liverpool. Los trabajos implican la reparación del hormigón deteriorado y se extenderán por, aproximadamente, dos meses.

La IMM anunció cortes y desvíos de tránsito en calles céntricas de la ciudad con obras hasta fines de junio

Durante la obra se cortará la circulación por etapas en todo el tramo, para permitir el desplazamiento de los vecinos de la zona. Además, se permitirá el acceso al Hospital Británico en todo momento.

Se trata de una obra que se realiza con fondos propios de la División Vialidad de la IMM, con una inversión de $ 13:300.000. Los trabajos están a cargo de la empresa R&K.

La Av. Bolivia representa una importante conexión norte – sur en la ciudad, de importantes vías como la rambla, Rivera, Avenida Italia y Camino Carrasco.

Cartel de calle cerrada en Montevideo
Cartel de calle cerrada en Montevideo.
Foto: Archivo El País

Radiografía sobre asentamientos: solo en Montevideo hay 345 y dos tercios no tienen intervención prevista

Desvíos en el tránsito

Desvío hacia el norte: Mariano Uriarte, Bolonia, Pedro Domingo Murillo, Av. Bolivia.

Desvío hacia el sur: Vicente Rocafuerte, Palermo, Friburgo, Av. Bolivia.

Para favorecer la circulación quedaron flechadas, de manera provisoria, las siguientes calles:

Mariano Uriarte desde Av. Bolivia hacia Dublín.

Bolonia desde Mariano Uriarte hacia Juan Bautista Alberdi.

Pedro Domingo Murillo / Vicente Rocafuerte desde Bolonia hacia Av. Rivera.

Palermo / Friburgo desde Vicente Rocafuerte hacia Ciudad de Guayaquil.

Ciudad de Guayaquil desde Av. Bolivia hacia Av. Rivera.

Calle cerrada por trabajos de la IMM
Calle cerrada por trabajos de la IMM
Foto: Estefanía Leal

Desvíos de líneas de transporte

Líneas por Av. Bolivia desde terminal Portones:

Av. Bolivia – Rocafuerte – Palermo – Priamo – Bolivia a sus rutas habituales.

Líneas por Av. Bolivia hacia terminal Portones:

Bolivia – Mones Roses – Bolonia – Murillo – Bolivia a sus rutas.

Parada suspendida: Bolivia esquina Priamo.

Parada provisoria: Priamo esquina Bolivia.

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