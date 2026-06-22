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La IMM anunció cortes y desvíos de tránsito en calles céntricas de la ciudad con obras hasta fines de junio

La Intendencia de Montevideo informó cierres por tramos y horarios en Acevedo Díaz, Guadalupe y Diego Lamas. Conocé los tramos afectados y los horarios que se prevé mayor tránsito por las obras.

El País
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22/06/2026, 18:06
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Cartel de calle cerrada en Montevideo
Cartel de calle cerrada en Montevideo.
Foto: Archivo El País

La Intendencia de Montevideo (IMM) informó cierres por tramos y horarios en tres zonas transitadas de la ciudad, desde este lunes 22 de junio de 2026. Estos cortes tendrán afectación directa al tránsito en Acevedo Díaz, Guadalupe y Diego Lamas.

La operativa incluye cierres que se extienden, en dos casos, hasta mañana martes 23 de junio, y el otro hasta el 26 de junio, con un horario diario de obras de 7:00 a 17:00 horas.

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Cortes de tránsito en Acevedo Díaz y Guadalupe

En Acevedo Díaz el corte está previsto entre las calles Goes y La Paz. La restricción se mantiene, de acuerdo con la programación informada, hasta el 23 de junio. El cierre implica un ajuste para quienes cruzan entre calles paralelas o usan esa vía como paso hacia zonas cercanas.

También se verá afectada Guadalupe, con un corte desde Pando hasta Marsella, igualmente hasta el martes 23 de junio. El tramo indicado comprende varias cuadras, por lo que la recomendación para conductores y usuarios de la zona es prever desvíos por calles alternativas del entorno inmediato.

Dia de niebla en Montevideo
Tránsito en Montevideo.
Foto: Estefanía Leal/Archivo El País

Cortes en Diego Lamas hasta el 26 de junio

En Diego Lamas se planificó un corte desde Ricaldoni hasta Gabriel Pereira, con horario diario de 7:00 a 17:00 hasta el viernes 26 de junio. Este recorte provocará un volumen importante de tránsito sostenido durante la mañana y la tarde, por lo que se espera un tiempo mayor en desplazamientos habituales dentro de ese rango horario.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.

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