¿Cuándo termina el invierno 2026 en Uruguay? El día exacto en que finaliza la temporada de frío

El invierno 2026 en Uruguay terminará de forma oficial con el equinoccio de setiembre, el momento astronómico en que el Sol cruza el ecuador celeste y cambia definitivamente la estación, entrando en la primavera.

Mientras el calendario marca ese cierre para dentro de algunos meses, el país atraviesa días de temperaturas bajas y heladas, con pronósticos que señalan el ingreso de una masa de aire de origen polar y un descenso marcado de las máximas desde este lunes 22 de junio.

La fecha oficial del fin del invierno 2026 en Uruguay

La despedida del invierno 2026 en Uruguay ya tiene fecha precisa. Se espera el fin en el equinoccio de setiembre que ocurrirá en Montevideo el martes 22 de setiembre de 2026 a las 21:05 (hora local). Ese instante define el final del invierno astronómico y el inicio de la nueva estación.

A partir de ese cruce solar, se modifica el recorrido del Sol y cambia el patrón de luz diaria; un elemento central para entender por qué el invierno “termina” en un momento exacto, aunque el frío pueda extenderse o retirarse antes.

En Uruguay, ese cambio de estación convive con fenómenos propios de junio y julio, como lo son las olas heladas, fríos de origen polar y períodos de mayor nubosidad o inestabilidad. Esto provoca, en algunos casos, el escaso calentamiento durante el día y el mantenimiento de temperaturas mínimas bajas, sobre todo en el interior del país.

Pronóstico de Inumet y Metsul por el ingreso de la ola de frío polar intensa

Los uruguayos están a la espera del ingreso de una ola de frío polar intensa. Se presenciarán mañanas gélidas y heladas y un descenso de temperatura a lo largo de la semana.

Metsul advirtió por la llegada de la “ola de frío polar más intensa del año” y la ubicó desde el lunes 22, con un núcleo más intenso sobre el sur de Brasil entre el martes 23 y el miércoles 24, antes de debilitarse en la segunda mitad de la semana. Parte de ese enfriamiento también alcanzaría a Uruguay, con impacto destacado en el norte del país.

Los meteorólogos también trazaron un panorama de varios días con máximas bajas. Mario Bidegain difundió una proyección de máximas cercanas a 15 °C y un descenso entre el lunes 22 y el miércoles 24, con valores por debajo de ese umbral y la chance de un episodio de frío más marcado hacia el martes 23 de junio.

El meteorólogo José Serra señaló que hacia los últimos días de junio se esperan máximas de entre 13 °C y 15 °C y mínimas de 5 °C a 6 °C. Apuntó a un efecto práctico en el sector rural, comentando que este frío “sirve a los productores rurales para combatir la garrapata”.

Guillermo Ramis comentó que será esta una semana “re fría” y atribuyó el escenario a un sistema de alta presión asociado a invasiones de aire frío y heladas agro. Nubel Cisneros, por su lado, advirtió que se viene “frío polar, con muy bajas sensaciones térmicas”, con valores en torno a 2 °C y por debajo de 0 °C en algunas zonas, junto con viento del suroeste.