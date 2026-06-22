OSE anuncia que hará un corte de agua en Montevideo este martes 23 de junio de 2026: el barrio afectado

Obras Sanitarias del Estado (OSE) informó a través de un comunicado que realizará un corte de agua por maniobras en la red de distribución del sector Lezica y Colman durante este martes 23 de junio de 2026, por lo que se verá afectado el normal suministro de agua en Montevideo.

La afectación alcanzará al barrio Colón, particularmente en el área comprendida por las calles Avenida Garzón, Matto Grosso, Arroyo y Camino Colman. Según el aviso, la interrupción comenzará a la hora 09:00 y se extenderá hasta la hora 13:00 del mismo martes, siempre que las condiciones del tiempo permitan desarrollar las tareas previstas en la red. En caso de mal tiempo, los trabajos serán suspendidos hasta nuevo aviso.

Fachada del edificio sede de la Administracion Nacional de las Obras Sanitarias del Estado, OSE, ubicado en Roxlo y Constituyente, en el barrio Cordon de Montevideo, ND 20241212, foto Estefania Leal - Archivo El Pais Estefania Leal/Archivo El Pais

Una vez restablecido el servicio de agua potable, OSE advirtió que podrían registrarse fenómenos puntuales de turbiedad como consecuencia de las maniobras realizadas. La empresa estatal solicitó a los usuarios que, si detectan otros inconvenientes después de la normalización del suministro, pidan asistencia mediante el Centro de Atención Telefónica 0800 1871 o a través de *1871 desde teléfonos móviles.

El organismo indicó que la intervención corresponde a tareas sobre la red de distribución del sector mencionado, por lo que la afectación está acotada a la zona informada. Mientras duren los trabajos, los vecinos pueden percibir baja presión o falta de suministro, situación que debería revertirse tras la finalización del operativo previsto para el mediodía.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.