Meteorólogos advierten por posible nieve en Uruguay en medio de la ola de frío polar extrema

Comenzó oficialmente el invierno en Uruguay y lo hace con temperaturas extremadamente bajas. Al punto que, según el meteorólogo brasileño Igor Roik, con base en el modelo del Centro Europeo de Previsiones Meteorológicas de Plazo Medio (ECMWF, por su sigla en inglés), "hay riesgo de nieve en puntos de Uruguay".

Consultado por la posible caída de nieve en Uruguay, el meteorólogo Mario Bidegain dijo este lunes a El País que "hay probabilidad de precipitaciones heladas en la madrugada del jueves 25, lo que algunos modelos indican con la posibilidad de aguanieve o graupel". Esto se podría dar "sobre el norte, en las sierras de Tacuarembó", pero se trataría de un fenómeno "muy aislado, en una altura por encima de los 100 m", aclaró el experto.

Bidegain confirmó que "estos primeros días de la semana estarán muy fríos, principalmente entre el martes y el jueves, con temperaturas que no van a superar los 10°C en Montevideo". Para el jueves, según el meteorólogo, podría llover y a partir del viernes "comienzan a aumentar ligeramente las temperaturas, situándose sobre los 13°C o 14°C y marcando así la salida de la ola de frío".

El modelo meteorológico ECMWF marca probabilidad de nieve en Tacuarembó durante la ola de frío Foto: X/Igor Roik

Por su parte, el meteorólogo Guillermo Ramis enfatizó que "la semana se caracteriza por la nubosidad, días cubiertos. Lo importante es que es una semana fría". "Entre martes y miércoles la máxima es de 10°C y la mínima del viernes es de 4°C, con heladas agro en el interior", agregó en diálogo con Informativo Sarandí (Radio Sarandí).

Sin embargo, para Ramis no habrá "nada de nieve", "ni en la serranía, ni en Cabo Verde, ni aguanieve. Las condiciones no están dadas para que se den ese tipo de fenómenos. Solamente frío", aseguró.

Ola de frío polar

Según el pronóstico de la agencia meteorológica Metsul, ingresará la "ola de frío polar más intensa del año", lo que provocará temperaturas extremas.

Tras el ingreso de una "masa de aire frío" este jueves, una segunda ola se aproxima a partir de este lunes 22 "de origen polar y fuente intensidad", resalta Metsul. "La parte más intensa de la masa de aire frío de origen polar cubrirá el sur de Brasil el martes 21 y el miércoles 24, antes de debilitarse gradualmente durante la segunda mitad de la próxima semana", detalla la agencia.

Con base en los datos compartidos por el Centro Europeo de Previsiones Meteorológicas de Plazo Medio (ECMWF, por su sigla en inglés) se puede observar cómo las temperaturas más bajas también afectarán a Uruguay, principalmente el norte del país.

Ola de frío en los últimos días de junio fuente: ECMWF

El pronóstico de Inumet

El reporte del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) indica que el lunes 22 de junio de 2026 tendrá como mínima más baja del país 3°C y como máxima más alta 15°C.

En Montevideo y Área Metropolitana, la mañana estará nubosa y cubierta, con neblinas y bancos de niebla. Durante la tarde/noche seguirá la nubosidad, con chaparrones costeros y rachas de hasta 40 km/h. La temperatura será de mínima 5°C y máxima 12°C.

Nubes de tormenta sobre la Rambla de Punta Gorda en la ciudad de Montevideo Darwin Borrelli/Archivo El Pais

La tendencia para los próximos días marca un escenario frío, con presencia de heladas, nubosidad variable a cubierta, precipitaciones aisladas o chaparrones y vientos del oeste y suroeste con rachas en áreas costeras.