Se viene una ola de frío con heladas en Uruguay: prevén temperaturas hasta 6°C bajo la media

Junio cerrará con días muy fríos, según los reportes de tanto del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) como de meteorólogos independientes. Un sistema de alta presión provocará un marcado descenso de temperaturas, según detallaron los expertos.

El meteorólogo Mario Bidegain compartió este miércoles en su cuenta de X los datos del Centro Europeo de Previsiones Meteorológicas de Plazo Medio (ECMWF, por su sigla en inglés) que marca que los últimos días de junio serán helados en áreas de Argentina, Uruguay, Paraguay y partes de Brasil, con valores de entre 3°C y 6°C por debajo de la media entre el 22 y el 29 de junio.

Por su parte, el meteorólogo Guillermo Ramis dijo este miércoles en diálogo con Informativo Sarandí (Radio Sarandí) que la próxima "va a ser una semana re fría". "Está entrando un sistema de alta presión y es el causante de las invasiones de aire frío que producen heladas agro", apuntó.

También dio su pronóstico el meteorólogo José Serra. En diálogo con El País, dijo que para las últimas dos semanas de este mes se esperan máximas de entre 13°C y 15°C y mínimas de entre 5°C y 6°C.

"A partir del solsticio de invierno (21 de junio) vamos a tener algunas precipitaciones entre el 22 y el 27, algo que viene bien porque desde el 9 de mayo no hay lluvias significativas", añadió Serra, quien destacó que este frío "sirve a los productores rurales para combatir la garrapata".

¿Cómo estará el resto de esta semana?

El diálogo con El País, Serra dijo que para este miércoles "la nubosidad será variable y estará parcialmente soleado", pero apuntó que habrá un incremento de la nubosidad hacia la noche. La temperatura máxima será de 14°C y la mínima de 5°C.

Serra pronostica para el jueves un avance de un nuevo frente frío que provocará cielos cubiertos y precipitaciones, con temperaturas máximas de 15°C. Esta tendencia continuará hasta el domingo con mínimas de 8°C.

Campos junto a la Ruta 12 cubiertos de hielo por la helada debido a las bajas temperaturas en el departamento de Lavalleja, frio polar, invierno, estado del tiempo, ND 20240711, foto Ricardo Figueredo - Archivo El Pais Ricardo Figueredo/Archivo El Pais

Guillermo Ramis, por su parte, apuntó que "este jueves a la tardecita lloverá, en el noroeste y norte y luego en el sureste" y "el viernes lloverá a primera hora de la mañana, en prácticamente todo el país".

En cuanto a las temperaturas, Ramis dijo que este miércoles se mantendrá entre 11°C y 13°C, con cielo soleado; el jueves entre 6°C y 15°C, cubierto con lluvia; el viernes entre 9°C y 13°C "cubierto en la mañana y soleado a la tarde"; para el fin de semana, el sábado estará nuboso, con temperaturas entre 5°C y 13°C y el domingo cubierto con temperaturas entre 5°C y 12°C.

El meteorólogo Mario Bidegain publicó en su cuenta de X el pronóstico con base en Meteoblue para lo que queda de esta semana. Para el experto, se espera un "ligero ascenso" de las temperaturas máximas. Además, pronostica lluvias entre el jueves y el viernes.

#Pronóstico para #Montevideo (URU), según @meteoblue, de MIE17 a VIE19 junio 2026. Se espera un ascenso de temp. máximas 12° (MIE17) a 14°C (JUE18). Se esperan lluvias para JUE18 a partir 18 hora local y hasta madrugada VIE19. El VIE19 con 13°C de tmax y tiempo mejorando. pic.twitter.com/P8AENyRcPm — Mario Bidegain (@mario_bidegain) June 17, 2026

El pronóstico de Inumet para los próximos días

El reporte del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) indica que el miércoles 17 de junio de 2026 tendrá un arranque frío, con la mínima más baja del país en 0°C y la máxima más alta en 20°C.

En Montevideo y Área Metropolitana, la mañana se presentará clara y algo nubosa, con períodos de nuboso y rachas de hasta 40 km/h. En la tarde/noche el cielo irá de claro y algo nuboso a nuboso, con temperatura en descenso y rachas de hasta 40 km/h. La temperatura mínima será de 6°C y la máxima de 14°C.

La tendencia general para los próximos días marca un aumento de la nubosidad, con presencia de neblinas y heladas en distintas áreas, además de precipitaciones y tormentas en forma aislada o probable, seguido por una mejora gradual y disminución de nubosidad.