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El pronóstico para el miércoles 17 de junio de 2026: cómo estará el tiempo en cada zona del país, según Inumet

En Montevideo y Área Metropolitana, la mañana estará clara y algo nubosa, con períodos de nuboso, heladas agrometeorológicas y viento del SW al SE de 10 a 30 km/h, con rachas de hasta 40 km/h.

El País
El País
16/06/2026, 19:17
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Vista de la Rambla de Punta Carretas con transito y nubes de tormenta en la ciudad de Montevideo.
La rambla de Montevideo en un día soleado.
Foto: Archivo El País

El reporte del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) indica que este miércoles 17 de junio de 2026 el tiempo en Uruguay tendrá una jornada fría, con nubosidad variable y presencia de fenómenos asociados a la humedad en varias zonas, mientras el rango térmico nacional irá desde 0°C hasta 20°C.

En el noroeste, el pronóstico del clima marca una mañana nubosa, con intervalos de menor nubosidad, heladas, nieblas y neblinas; el viento soplará del NW al SE de 10 a 20 km/h, con períodos variables de 0 a 10 km/h. Para la tarde/noche predominará el cielo nuboso, con neblinas, viento del SE y NE de 10 a 30 km/h y rachas de hasta 40 km/h. Las temperaturas irán de 0°C a 20°C.

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Para el noreste, se prevé una mañana con cielo nuboso y algunos períodos de menor cobertura, además de heladas, nieblas y neblinas; los vientos irán del W al SE de 10 a 30 km/h, con períodos variables de 0 a 10 km/h. En la tarde/noche continuará el cielo nuboso, con neblinas y viento del SE al NE de 10 a 30 km/h. Las temperaturas irán de 1°C a 17°C.

En el suroeste, la mañana presentará cielo nuboso con pasajes de algo nuboso, heladas agrometeorológicas, nieblas y neblinas, junto con viento del SW al SE de 10 a 30 km/h. Hacia la tarde/noche el cielo alternará entre algo nuboso y nuboso, con viento del SE al NE de 10 a 30 km/h y rachas de hasta 40 km/h. Las temperaturas irán de 3°C a 17°C.

En el centro-sur, el día comenzará con cielo algo nuboso y nuboso, períodos de claro, heladas agrometeorológicas, nieblas y neblinas; el viento será del SW al SE de 10 a 30 km/h, con rachas de hasta 40 km/h. Durante la tarde/noche persistirá la nubosidad variable, con viento del SE al NE de 10 a 30 km/h y rachas de hasta 50 km/h. Las temperaturas irán de 2°C a 16°C.

Día soleado con un cielo despejado en Montevideo.
Día soleado con un cielo despejado en Montevideo.
Foto: Darwin Borrelli/El País.

Este y Área Metropolitana

En el este, la mañana tendrá cielo algo nuboso y nuboso, con períodos de claro, heladas agrometeorológicas, nieblas y neblinas; los vientos soplarán del SW al SE de 10 a 30 km/h, con rachas de hasta 40 km/h. Para la tarde/noche se mantendrá el cielo nuboso, con neblinas y viento del SE al NE de 10 a 30 km/h. Las temperaturas irán de 2°C a 15°C.

En Punta del Este, la mañana transcurrirá con cielo claro y algo nuboso, por momentos nuboso, y viento del SW al SE de 10 a 30 km/h, con rachas de hasta 40 km/h. En la tarde/noche aumentará la nubosidad, con descenso de temperatura, viento del SE al NE de 10 a 30 km/h y rachas de hasta 40 km/h. Las temperaturas irán de 8°C a 13°C.

En Montevideo y Área Metropolitana, la mañana estará clara y algo nubosa, con períodos de nuboso, heladas agrometeorológicas y viento del SW al SE de 10 a 30 km/h, con rachas de hasta 40 km/h. Hacia la tarde/noche el cielo pasará de claro y algo nuboso a nuboso, con descenso de temperatura, viento del SE al NE de 10 a 30 km/h y rachas de hasta 40 km/h. Las temperaturas irán de 3°C a 14°C.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.

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