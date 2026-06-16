El pronóstico para el miércoles 17 de junio de 2026: cómo estará el tiempo en cada zona del país, según Inumet
En Montevideo y Área Metropolitana, la mañana estará clara y algo nubosa, con períodos de nuboso, heladas agrometeorológicas y viento del SW al SE de 10 a 30 km/h, con rachas de hasta 40 km/h.
El reporte del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) indica que este miércoles 17 de junio de 2026 el tiempo en Uruguay tendrá una jornada fría, con nubosidad variable y presencia de fenómenos asociados a la humedad en varias zonas, mientras el rango térmico nacional irá desde 0°C hasta 20°C.
En el noroeste, el pronóstico del clima marca una mañana nubosa, con intervalos de menor nubosidad, heladas, nieblas y neblinas; el viento soplará del NW al SE de 10 a 20 km/h, con períodos variables de 0 a 10 km/h. Para la tarde/noche predominará el cielo nuboso, con neblinas, viento del SE y NE de 10 a 30 km/h y rachas de hasta 40 km/h. Las temperaturas irán de 0°C a 20°C.
Para el noreste, se prevé una mañana con cielo nuboso y algunos períodos de menor cobertura, además de heladas, nieblas y neblinas; los vientos irán del W al SE de 10 a 30 km/h, con períodos variables de 0 a 10 km/h. En la tarde/noche continuará el cielo nuboso, con neblinas y viento del SE al NE de 10 a 30 km/h. Las temperaturas irán de 1°C a 17°C.
En el suroeste, la mañana presentará cielo nuboso con pasajes de algo nuboso, heladas agrometeorológicas, nieblas y neblinas, junto con viento del SW al SE de 10 a 30 km/h. Hacia la tarde/noche el cielo alternará entre algo nuboso y nuboso, con viento del SE al NE de 10 a 30 km/h y rachas de hasta 40 km/h. Las temperaturas irán de 3°C a 17°C.
En el centro-sur, el día comenzará con cielo algo nuboso y nuboso, períodos de claro, heladas agrometeorológicas, nieblas y neblinas; el viento será del SW al SE de 10 a 30 km/h, con rachas de hasta 40 km/h. Durante la tarde/noche persistirá la nubosidad variable, con viento del SE al NE de 10 a 30 km/h y rachas de hasta 50 km/h. Las temperaturas irán de 2°C a 16°C.
Este y Área Metropolitana
En el este, la mañana tendrá cielo algo nuboso y nuboso, con períodos de claro, heladas agrometeorológicas, nieblas y neblinas; los vientos soplarán del SW al SE de 10 a 30 km/h, con rachas de hasta 40 km/h. Para la tarde/noche se mantendrá el cielo nuboso, con neblinas y viento del SE al NE de 10 a 30 km/h. Las temperaturas irán de 2°C a 15°C.
En Punta del Este, la mañana transcurrirá con cielo claro y algo nuboso, por momentos nuboso, y viento del SW al SE de 10 a 30 km/h, con rachas de hasta 40 km/h. En la tarde/noche aumentará la nubosidad, con descenso de temperatura, viento del SE al NE de 10 a 30 km/h y rachas de hasta 40 km/h. Las temperaturas irán de 8°C a 13°C.
En Montevideo y Área Metropolitana, la mañana estará clara y algo nubosa, con períodos de nuboso, heladas agrometeorológicas y viento del SW al SE de 10 a 30 km/h, con rachas de hasta 40 km/h. Hacia la tarde/noche el cielo pasará de claro y algo nuboso a nuboso, con descenso de temperatura, viento del SE al NE de 10 a 30 km/h y rachas de hasta 40 km/h. Las temperaturas irán de 3°C a 14°C.
Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.
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