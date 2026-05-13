¿Cuándo empieza el invierno 2026 en Uruguay? Fecha y hora exactas en las que termina el otoño

En Uruguay comienzan a sentirse las primeras temperaturas bajas mientras se aproxima la estación más fría del año con el solsticio de invierno. Aún quedan por delante varias semanas de otoño, que comenzó el pasado 20 de marzo, pero no es hasta cuando comienza el invierno que el frío realmente se empieza a sentir.

El solsticio de invierno es el evento que dará comienzo a esta nueva estación. La palabra "solsticio" proviene del latín (solstitium), compuesto por sol y statum, y refiere a que el sol está estático. Esto se fundamenta en que la trayectoria del cuerpo celeste parece no cambiar en los días alrededor del fenómeno.

Los solsticios se producen en los momentos en que el sol se levanta con la mayor declinación sobre la Tierra, es decir, el mayor ángulo entre la Línea del Ecuador y la línea trazada desde el centro del planeta al centro del sol.

¿Cuándo empieza el invierno en 2026?

El solsticio de junio marcará el final del otoño y el comienzo del invierno el hemisferio sur —haciendo que sea el día más corto del año—, y el fin de la primavera y el inicio del verano en el hemisferio norte —el día más largo—.

Ante la pregunta de cuándo es el solsticio de invierno en 2026, en el hemisferio sur ocurrirá en la tarde del domingo 21 de junio de 2025. Exactamente, sucederá a las 05:24 de Uruguay, según indica el sitio especializado Time and Date. A esa misma hora comenzará el verano en el hemisferio norte.

Día de frío invernal en el departamento de Lavalleja. Ricardo Figueredo/Archivo El Pais

Aunque a partir de este momento los días comenzarán a alargarse lentamente, las temperaturas suelen seguir bajando. Este fenómeno se conoce como "rezago estacional" y ocurre porque la Tierra, y especialmente sus océanos, tardan tiempo en perder el calor acumulado, a diferencia de planetas sin océanos como Marte, donde el cambio de temperatura es inmediato.

¿Cuánto durará el invierno 2026 en Uruguay?

El invierno 2026 en Uruguay marca el inicio de una temporada que, según los cálculos de órbita elíptica de la Tierra, no tiene la misma duración que las otras estaciones. Debido a que nuestro planeta no se desplaza a una velocidad constante, el invierno en el hemisferio sur será la estación más extensa del año, con una duración aproximada de 93 días, 15 horas y 40 minutos, que culminará en el equinoccio de primavera.

Planeta Tierra durante el solsticio. Foto: Freepik.

La fecha que marcará el final del invierno en Uruguay es el 22 de setiembre de 2026.