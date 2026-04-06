Invierno 2026 en Uruguay: la hora exacta en la que empieza la estación y por qué tiene una duración distinta

Este invierno 2026 comenzará con el solsticio de junio, el domingo 21 de junio a las 05:24. Con este solsticio se da el fenómeno del día más corto del año y la noche más larga. Se estima que la estación polar durará hasta el 22 de setiembre, con el equinoccio de ese mes, aunque según indicó el meteorólogo Nubel Cisneros en Subrayado de Canal 10, se comenzará a sentir el calor a partir de fines de agosto.

¿Qué es el solsticio?

El término solsticio refiere a los dos momentos del año en los que uno de los polos de la Tierra alcanza su inclinación máxima hacia el sol. En ese instante, la estrella se posiciona directamente sobre uno de los trópicos: cáncer en el norte (que pasa por México, el norte de África, Medio Oriente, India y China) o capricornio en el sur (que comprende América del Sur, el sur de África, y Australia). Estos son los dos solsticios.

Para el hemisferio sur, el solsticio de junio simboliza el inicio del invierno astronómico. Es el momento en que experimentamos el día más corto y la noche más larga del año. Aunque a partir de este hito los días comienzan a alargarse lentamente, las temperaturas suelen seguir bajando. Este fenómeno se conoce como "rezago estacional" y ocurre porque la Tierra, y especialmente sus océanos, tardan tiempo en perder el calor acumulado, a diferencia de planetas sin océanos como Marte, donde el cambio de temperatura es inmediato.

¿Cuánto durará el invierno en Uruguay 2026?

Este 2026 en Uruguay el invierno marca el inicio de una temporada que, según los cálculos de órbita elíptica de la Tierra, no tiene la misma duración que las otras estaciones. Debido a que nuestro planeta no se desplaza a una velocidad constante, el invierno en el hemisferio sur será la estación más extensa del año, con una duración aproximada de 93,6 días, que culminará en el equinoccio de setiembre.