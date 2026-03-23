El calendario de ANEP 2026 presenta un cambio clave en el esquema de vacaciones: cómo impactará a los alumnos

La Administración Nacional de Educación (ANEP) ha implementado un cambio importante en su esquema de vacaciones en el calendario del año lectivo 2026.

Esta modificación en uno de los recesos que tienen los estudiantes durante este año aplica tanto para Inicial, Primaria, Secundaria y UTU.

El cambio de ANEP al esquema de vacaciones 2026

La actualización clave tiene que ver con las vacaciones de setiembre. Durante este año lectivo, todos los niveles educativos tendrán una semana entera de receso durante las vacaciones de primavera, a diferencia de años anteriores, cuando se otorgaban tres días.

Esas vacaciones van a ser entre el lunes 21 de setiembre y viernes 25 de setiembre de 2026.

Moña escolar. Foto: Leonardo Mainé.

Con este cambio, la educación pública quedará con tres pausas de una semana para estudiantes y docentes: Semana de Turismo, vacaciones de julio y de setiembre.

Según Presidencia, en este año lectivo se prevé alcanzar alrededor de 190 días efectivos de clase. Según el presidente de -ANEP, Pablo Caggiani, este régimen representa un equilibrio satisfactorio entre oportunidades de aprendizaje y tiempos de descanso para toda la comunidad educativa.

Fechas importantes en el calendario 2026 de Primaria

Primaria tendrá receso en la Semana de Turismo, desde el lunes 30 de marzo hasta el viernes 3 de abril. Las vacaciones de invierno tendrán lugar entre el 29 de junio y el 3 de julio, y las vacaciones de primavera entre el 21 y el 25 de setiembre. El fin de cursos en Inicial y Primaria está previsto para el viernes 18 de diciembre de 2026.

Calendario 2026 para Secundaria

Los liceales tendrán Turismo en las mismas fechas que Primaria, y sus vacaciones de julio serán del 29 de junio al 3 de julio y, también al igual que los escolares, una semana de vacaciones de primavera entre el 21 y el 25 de setiembre. Por otra parte, las clases para los estudiantes de EBI terminarán el 27 de noviembre, al igual que para los estudiantes de Educación Media Superior.

Alumno de liceo escribiendo. Foto: Darwin Borrelli.

Fechas importantes para estudiantes de UTU en 2026

Los estudiantes del Plan 2025 de EMBT terminarán las clases el 27 de noviembre, al igual que todos los cursos de Educación Media Superior de UTU. Además, los estudiantes del plan 2021 y 2025 de FPB terminarán sus clases el 20 de noviembre.