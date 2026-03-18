¿Cuándo se habilitan los pases entre liceos? Mirá cuál es el momento clave para cambiar de liceo este 2026

La Dirección General de Educación Secundaria (DGES) de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) informó que en abril de 2026 se habilitan nuevamente los pases entre liceos públicos. También detalló que, en caso de querer pasar a un liceo privado, los alumnos deberán hacer la solicitud en el último liceo donde se cursó.

El pase hacia instituciones de la Dirección General de Educación Técnico Profesional (Dgetp, ex UTU) o liceos de otros países, también se solicita directamente en el último liceo donde se cursó.

Por otro lado, se informó que los alumnos que hayan cursado 2° o 3° de bachillerato en liceos públicos en 2025, en caso de querer solicitar el pase a otra institución, deberán hacerlo en el último liceo en el que estuvieron inscriptos, informó la autoridad educativa.

Quienes ingresan o reingresan a los liceos públicos en 2026 y desean cursar en Montevideo, Canelones o Maldonado, el trámite se realiza con la Reguladora de Inscripción Liceal correspondiente. En tanto, los estudiantes de otros departamentos deberán hacer la solicitud de pase directamente en el liceo al que se desea asistir, informó la DGES.

Liceo N°4 Juan Zorrilla de San Martín. Foto: Ignacio Sánchez/El País.

Para los otros planes de estudio (Plan 1994, 1996 EE, 2009, 2012, 2013 o Propuesta 2016) "las solicitudes de pase se realizan directamente en el liceo al que quieren asistir".

Fechas importantes en el calendario 2026 de Secundaria

Los liceales tendrán sus vacaciones de julio del 29 de junio al 3 de julio y, al igual que los escolares, una semana de vacaciones de primavera entre el 21 y el 25 de setiembre. Por otra parte, las clases para los estudiantes de EBI terminarán el 27 de noviembre, al igual que para los estudiantes de Educación Media Superior.