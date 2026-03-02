ANEP prevé “mejor” inicio de clases que hace un año, en medio de reclamos sindicales y cambios a la reforma

Este lunes comienzan las clases los alumnos del sistema público de Inicial y Primaria, y gran parte de liceales y estudiantes de UTU de todo el país. El retorno, general, a las aulas será con cambios a la llamada Transformación Educativa que aprobó el gobierno anterior, medidas de esta administración como el bono escolar, críticas de sindicatos por la gestión de las horas docentes, así como problemas de sobrepoblación estudiantil y falta de docentes en algunos centros.

El presidente de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), Pablo Caggiani, encabezará hoy una bienvenida a maestros y alumnos, primero, por la Escuela 89 (Ibiray), del barrio Villa Española, que este año pasará a ser escuela de tiempo completo, y luego por el Centro Educativo Asociado (CEA) 354 (Los Junquillos), que vincula escuela y UTU en el mismo predio, en el barrio Gruta de Lourdes.

En este año lectivo, los estudiantes de los tres principales subsistemas de ANEP suman unos 610.000 alumnos, según conteos oficiales a los que accedió El País. La matrícula de Inicial y Primaria es de 290.000 escolares, unos 15.000 menos que el año pasado; los liceales suman alrededor de 215.000, una cifra estable respecto al inicio de 2025, y los estudiantes de UTU llegan a unos 103.000, levemente por encima del registro del año pasado.

Caggiani dijo a El País que prevé un “inicio mejor que el año anterior” en Inicial y Primaria, UTU y Consejo de Formación en Educación (CFE), tomando en cuenta la asignación de horas y cargos. A Secundaria la ve “igual que el año anterior”, porque la efectivización de 4.000 profesores “afectó” la elección de horas. Unas 27.000 horas quedaron sin cubrirse en este arranque.

El sindicato de profesores de Secundaria (Fenapes) alertó que “no están dadas las condiciones” para un buen inicio, principalmente por el retraso en la elección de horas, sobre todo en Montevideo, Canelones y San José, lo que implica docentes sin lugar de trabajo asignado y grupos sin docente.

El director de Secundaria, Manuel Oroño, indicó a El País que este inicio será “mejor que el comienzo 2025”, pero reconoció “problemas” de infraestructura, con “muchos pedidos” de cambios de liceo últimamente, centros “muy llenos”, en La Teja y el Cerro, y sobrepoblación en varios liceos, que no detalló. El Liceo 8 no comenzará hoy ya que una obra contigua movió los cimientos.

La directora de UTU, Virginia Verderese, marcó a El País un “buen auspicio” de vuelta a clases por la “mayor cantidad” de docentes en las aulas, y porque llegaron a 96% de elección de horas. En tanto, docentes de Tecnología de UTU ocuparon este viernes la sede de ANEP, reclamando que no se quite el trabajo en duplas.

“En términos generales, viene todo tal cual estaba previsto”, señaló a El País la directora de Primaria Gabriela Salsamendi. Si bien los cargos están “casi todos” asignados, siguen trabajando en asuntos “puntuales”, como atender la sobrepoblación. Habrá unos 300 grupos con más de 30 alumnos -tope fijado-, sobre todo en escuelas con ampliación del tiempo, aunque la directora puntualizó que son menos que los 900 que había un año atrás.

El pasaje de 18 escuelas comunes a centros de tiempo completo y extendido es la “mayor transformación de los últimos 15 años de escuelas en un año”, destacó Caggiani. Respecto a la caída en la matrícula de Primaria de este año, el jerarca lo explicó por la baja natalidad y que la última cohorte que salió de sexto año fue más grande que en años anteriores.

“Es un buen inicio porque se fortalecen políticas que van directamente sobre las condiciones de vida de los gurises”, agregó Caggiani, sobre el bono escolar de inicio de clases, de $ 2.500, que se comenzará a pagar a partir de mañana a 170.000 escolares; los 55 comedores para duplicar la alimentación en educación media, y el aumento de las becas Butiá, de 14.000 a 20.000 este año.

Los cambios a la reforma que critica la oposición

El senador colorado Robert Silva, expresidente de ANEP y “padre” de la transformación educativa de la anterior administración, dijo que ve un “retroceso” en la educación frente a la “desarticulación” de la reforma que impulsó.

Días atrás citó a autoridades educativas al Parlamento, tras denunciar un “detenimiento” de la expansión de liceos y UTU de tiempo completo, el “descabezamiento” de inspecciones en Primaria, la “decapitación” de la formación docente universitaria, y los “cambios”ya aprobados de la malla curricular de Secundaria, y en algunos punto de los reglamentos de evaluación.

Codicen avanzó en octubre pasado con cambios de nombres, carga horaria y la estructura de las trayectorias educativas, desde séptimo -antes primero de liceo- al último año de bachillerato.

En educación media básica se eliminaron los espacios optativos que había definido la reforma, y se aumentó la carga horaria semanal para los estudiantes.

En bachillerato, en cuarto volvió Astronomía, como materia obligatoria, y se ampliaron las optativas; en quinto se sumaron dos orientaciones, entre otros cambios, y en sexto se amplió la diversificación con opciones más específicas, pasando de cuatro a siete orientaciones. Además se prevén más cambios de la transformación curricular este año, ya que está previsto discutir el Marco Curricular Nacional, las progresiones de aprendizaje y, a partir de eso, los reglamentos de evaluación.