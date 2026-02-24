Bono escolar 2026: BPS y Anep firman convenio para optimizar pagos y evitar trámites adicionales

El Banco de Previsión Social (BPS) firmó un convenio con la Administración Nacional de Educación Pública (Anep) con la finalidad de optimizar el pago del bono escolar y reforzar la gestión de otras prestaciones educativas, informó el instituto de seguridad social de Uruguay este lunes 23 de febrero de 2026.

De acuerdo con la información emitida por BPS, en este 2026 el bono escolar incluye a más de 170.000 niños que asisten a escuelas públicas de contextos vulnerables.

Este convenio entre BPS y Anep ayuda a mejorar el intercambio de información y la gestión de fondos para programas como el bono escolar y las becas Butiá, entre otras políticas sociales, según un comunicado del organismo estatal.

BPS explicó que estos beneficios ya se venían implementando para estudiantes de educación media, pero, según la entidad pública, este acuerdo con Anep mejora su gestión y seguimiento al reforzar los procedimientos administrativos. El convenio también establece que BPS proporcionará a Anep información para gestionar becas para estudiantes de educación media que cobren asignaciones familiares.

¿Cómo será el bono escolar de BPS en 2026?

El bono escolar es una medida que promueve Anep, financia el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y ejecuta BPS, diseñada para ayudar a niños que asisten a escuelas públicas de los quintiles uno, dos y tres. Según un comunicado de BPS, los niños que cobran asignaciones familiares percibirán el bono junto con la asignación a partir del 3 de marzo.

Quienes no cobren una asignación familiar podrán recibir el pago mediante locales de pago descentralizado, como Abitab, Anda, Redpagos o supermercados El Dorado.

Un escolar con su túnica y moña frente a la escuela. Foto: Archivo El País

BPS además informó que no se necesita ninguna inscripción previa para percibir el bono. Para consultar si un estudiante puede acceder al bono, se puede consultar a través de este enlace.

¿Cuánto se puede percibir con el bono escolar?

El presidente de Anep, Pablo Caggiani, indicó que los 170.000 bonos de apoyo escolar dirigidos a niños de escuelas públicas más vulnerables ronda los $ 2.500.

Billetera con pesos uruguayos. Foto: Archivo El País.

Caggiani destacó que este convenio es parte de una estrategia de protección social para enfrentar la pobreza infantil a través de la educación. Según el presidente de Anep, en el mes de marzo ese bono será un respaldo importante, teniendo en cuenta que es el mes en el que se produce el comienzo de clases y las familias tienen que afrontar gastos relacionados a los útiles escolares.

Además, Caggiani también informó sobre la ampliación de las becas Butiá, que en 2026 llegarán a 20.000 alumnos. A su vez, en marzo de 2026 se destinarán aproximadamente US$ 50 millones hacia "políticas de apoyo, acompañamiento y protección educativa, como parte del compromiso de construir más y mejor educación pública".