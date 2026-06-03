Cierra la láctea Coleme y va a concurso de acreedores por deuda de $ 23 millones a productores: el recuerdo del fallido inversor

La Cooperativa de Lechería de Melo (Coleme) cerrará sus puertas en los próximos días debido a que la asamblea de productores votó la disolución de la cooperativa y presentación a concurso. Según informó el medio local Cerro Largo Portal y confirmó El País en base a fuentes de la cooperativa, la causa del cierre es la deuda que mantiene Coleme con los productores y que asciende a unos $ 23 millones. Ya desde el año pasado la cooperativa láctea (que era la más antigua en el rubro con 93 años) atravesaba problemas e incluso hubo un intento fallido por reflotarla con un inversor argentino.

La recolección de leche en los tambos se encuentra suspendida, por lo que se corre el riesgo de un desperdicio de materia prima si no se remite a otros tambos. Según fuentes vinculadas al negocio, se dialoga con el Instituto Nacional de Leche (Inale) para la remisión de leche a Conaprole.

Coleme se encontraba remitiendo unos 6.000 litros diarios y entregaba 9.000 litros semanales a la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), quien dejará de recibir leche fluida de la cooperativa.

Coleme en Cerro Largo. Foto: La Voz de Melo.

Por su parte, la Federación de Trabajadores de la Industria Láctea (FTIL) supo de la noticia a través de autoridades del Inale en un evento celebrado por el Día de la Industria Láctea hoy.

El dirigente de la FTIL, Robert Labruna, manifestó preocupación por los trabajadores de la planta (unas 27 personas) que serán despedidas. Según fuentes de Coleme, la cooperativa se mantiene al día con el pago de sueldos y cuenta con un fondo para abonar los despidos correspondientes.

“Se tiene que mitigar la desindustrialización en el norte del país”, dijo Labruna en referencia al desenlace de Coleme y al cierre de la planta 14 de Conaprole en Rivera el año pasado. Agregó que se trabaja en conjunto con el Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM) en la articulación de los núcleos productivos.

Coleme

La intención de reflotar Coleme comenzó el año pasado cuando el inversor argentino y extesorero de Boca Juniors, Osvaldo Spataro, mantuvo negociaciones con la cooperativa. El objetivo era adquirir la planta de producción, la maquinaria instalada, la marca y los pasivos de la cooperativa además de absorber la planilla de trabajadores.

Sin embargo, el negocio quedó trunco cuando el contacto entre las partes se fue diluyendo. “Tengo mucha experiencia en gestión de empresas, sobre todo con problemas como los que tiene Coleme” así se definió el posible principal inversor de la planta industrial en entrevista con El País. Spataro también destacó su vínculo con las marcas argentinas Sancor y La Serenísima para el asesoramiento del sector gerencial. El empresario lamentó no haber concretado la propuesta y consideró que "era un lindo proyecto".