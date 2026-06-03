Proyecto del BCU obliga a bancos a informar a clientes que abran o tengan cuentas en dólares sobre "riesgo de tipo de cambio"

El Banco Central (BCU) puso en consulta pública (para recibir comentarios) un proyecto normativo que obliga a bancos y otras instituciones que capten depósitos a "informar textualmente" a clientes que vayan a abrir una cuenta en dólares y a "notificar personalmente" a aquellos que ya tengan una cuenta en moneda extranjera sobre "los riesgos derivados de las variaciones en el tipo de cambio, por las cuales podrían recuperar menos de lo que depositaron en términos de la moneda local". El ahorrista deberá firmar y declarar "haber leído y entendido lo informado sobre el riesgo de tipo de cambio". Es una de las propuestas del gobierno para ayudar a desdolarizar la economía.

A fin de 2025 los depósitos del sector no financiero (empresas y familias) en los bancos privados y el BROU totalizaron el equivalente a US$ 44.963 millones, y el 73% de ese monto estaba denominado en dólares.

En varias conferencias que ha dado al respecto en 2025, el presidente del BCU, Guillermo Tolosa ha señalado que Uruguay está entre los tres primeros países del mundo de mayor porcentaje de dolarización de sus depósitos. Y apuntó al riesgo que ello conlleva. “El tipo de cambio introduce ruido y volatilidad en mi capacidad de consumo local”, señaló Tolosa y agregó que por este motivo, durante los últimos 30 años, los uruguayos perdieron casi la mitad de su poder adquisitivo. “Así de dramático es lo que estamos dejando arriba de la mesa los uruguayos por no confiar en nuestra propia moneda”, dijo Tolosa.

El presidente del Banco Central, Guillermo Tolosa expuso ante ejecutivos bancarios en el Banco Central (BCU). Foto: BCU.

Con esos aspectos planteados, los bancos (previo a que saliera este proyecto) no se muestran conformes con la obligatoriedad de informar a sus clientes sobre "el riesgo del tipo de cambio" cuando abren una cuenta en dólares o notificarlos en el caso de que ya tengan una.

En entrevista con El País publicada el pasado 11 de mayo, el CEO de Scotiabank Uruguay, Maximiliano Saporito señaló al respecto que "tampoco tenemos que perder de vista el rol que tenemos como garante del sistema y como custodio de los depósitos de los clientes".

"El tema de la rentabilidad en pesos y en dólares tiene que ver con el periodo que uno toma. Si uno toma un periodo lo suficientemente largo, desde la pre-crisis 2002 para acá el peso le ha ganado el dólar. Podría ser válido. Ahora, ¿cuál es el horizonte temporal de depósito y de ahorro de un cliente? Eso lo sabe el cliente que viene con sus ahorros. Entonces, es válido el planteo en términos de cómo yo te construyo los periodos, pero en definitiva yo te puedo construir un montón de periodos donde eso no se dio de la misma manera", afirmó Saporito.

Maximiliano Saporito, CEO de Scotiabank Uruguay. Foto: Estefanía Leal / EL PAÍS.

Para Saporito "el Central quiere poner el disclaimer respecto a esto, pero nosotros como bancos tenemos el deber fiduciario con respecto al cliente, respecto a sus depósitos. El Central después no va a venir a indemnizarnos si las cosas no suceden como se prevé y la rentabilidad en dólares en un periodo determinado cuando el cliente quiera salir es mayor que en pesos".

"Entiendo la vocación del Central con respecto a esto, estamos para sumar", dijo el CEO de Scotiabank Uruguay y añadió en esa ocasión que la desdolarización "es un proceso que se está dando y se va a seguir dando, pero la realidad es que no vamos a cambiar una historia del Uruguay de tres o cuatro décadas en un año o dos. Porque eso no va a suceder y no es sano que suceda. En general, para los bancos, las operaciones en pesos son relativamente un poco más rentables que las de dólares. Los bancos no tenemos ningún incentivo a no trabajar en pesos".

Lo que quiere el Banco Central que los bancos informen

La Superintendencia de Servicios Financieros del BCU puso "en conocimiento de las instituciones sujetas a su supervisión y del público en general un proyecto normativo que establece la obligación, para las instituciones habilitadas a recibir depósitos, de proporcionar información adicional a los clientes con cuentas de depósito en moneda extranjera", indicó un comunicado del Central.

"Este proyecto contempla la recomendación del Comité de Política Macroprudencial del Banco Central de brindar información a los usuarios sobre los riesgos financieros de realizar depósitos en moneda extranjera", añadió.

Un empleado bancario trabaja junto a fajos de billetes estadounidenses Foto: Archivo El País

Según el BCU "en particular, el objetivo es asegurar que los clientes reciban información clara sobre los riesgos derivados de las variaciones en el tipo de cambio, por las cuales podrían recuperar menos de lo que depositaron en términos de la moneda local. Se procura de este modo contribuir a que los depositantes, quienes en muchos casos no perciben plenamente estos riesgos, cuenten con elementos adecuados para la toma de decisiones informadas", indicó el comunicado.

"El aporte que las instituciones supervisadas y el público en general brinden a esta propuesta normativa reviste gran importancia para la Superintendencia de Servicios Financieros", agregó.

Para ello el BCU dispuso el correo electrónico ssfproyectonormativoif@bcu.gub.uy al que se deberán enviar las propuestas o comentarios "indicando en el tema o asunto del correo remitido el proyecto" denominado "Información adicional a los clientes con cuentas de depósito en moneda extranjera". El plazo para enviar comentarios vence el 15 de junio de 2026.

¿Qué dice el proyecto del BCU?

El texto puesto a consulta pública establece que "las instituciones habilitadas para recibir depósitos que ofrezcan la apertura de cuentas en moneda extranjera deberán informar en la documentación a entregar al depositante al momento de la apertura de la cuenta como mínimo" un texto en el que se expresa el "riesgo de tipo de cambio".

Los bancos entonces, deberán informar textualmente en la documentación a entregar al depositante: “Información sobre riesgo de tipo de cambio: Este depósito está denominado en [moneda extranjera del depósito], por lo que su valor y rendimiento expresados en moneda local se verán afectados por las variaciones del tipo de cambio. El [moneda extranjera del depósito] puede ganar o perder valor frente al peso uruguayo, por lo que existe la posibilidad de que recupere menos de lo que depositó en términos de moneda local, perdiendo poder de compra en Uruguay. Por más información, el Banco Central publica un comparador de la evolución de opciones de ahorro en diferentes monedas. Esta información no constituye asesoramiento financiero ni una recomendación de inversión”.

Banco Central del Uruguay. Foto: Archivo El País

El propio presidente del BCU, Tolosa, había ejemplificado que este tipo de información podía ser como los octógonos que traen los alimentos y marcan el exceso de sodio, de azúcares, de grasas o de grasas saturadas.

Según consignó el semanario Búsqueda el pasado 11 de noviembre, Tolosa dijo en una conferencia virtual organizada por la calificadora de riesgo Moody's que para ayudar a desdolarizar la economía, el BCU planeaba “generar algo de fricción con los depósitos en dólares” y que los ahorristas debieran firmar un “consentimiento” que su ahorro en esa divisa “está sujeto a la volatilidad”. Por ahora el mecanismo propuesto -que está sujeto a consulta- es el de "informar" al depositante en la documentación que se entregue cuando este vaya a abrir una cuenta en moneda extranjera que tiene un "riesgo de tipo de cambio". Esto deberá ser firmado por el ahorrista.

El proyecto del BCU establece además que "esta información estará contenida en un documento independiente de las condiciones generales y particulares del contrato a signar y deberá exponerse de manera destacada. Se documentará su entrega con la firma del cliente, quien declarará haber leído y entendido lo informado sobre el riesgo de tipo de cambio".

Pero además, "esta información deberá ser también notificada de manera personal, en la forma prevista, a los clientes que tengan abiertas cuentas en moneda extranjera al momento de entrada en vigencia de la presente disposición", señaló el Central.

"No será necesario proporcionar esta información cuando el cliente sea una institución financiera", añadió el texto del proyecto.