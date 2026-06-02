Movilidad eléctrica: estacioneros registran caída de 12% en ventas en zonas de Montevideo y advierten por pérdida de empleo

La movilidad eléctrica en Uruguay tuvo un avance acelerado luego de que el gobierno comenzara a trazar las primeras políticas de descarbonización. Este crecimiento preocupa a las estaciones de servicio, que observan los primeros resultados que afectan el empleo y las ventas. “Va a haber un efecto en el empleo”, dijo a El País el gerente de la Unión de Vendedores de Nafta (Unvenu) , Federico De Castro.

Por otra parte, aseguró que las ventas en estaciones de servicio disminuyeron. En particular, en Carrasco –una de las zonas con más puestos de carga de UTE (seis cargadores)-- las ventas disminuyeron un 5% en 2025 y durante el primer trimestre de este año, la caída trepó a 12%.

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El aumento de venta de vehículos eléctricos genera que el consumo se perfile hacia este tipo de energía, lo que repercute en una menor circulación y gasto en las estaciones de servicio. De acuerdo con lo que comentó De Castro el mayor impacto no se observa en el consumo de artículos dentro de las estaciones sino en el de combustible y agregó que la electromovilidad afecta a toda la cadena de mantenimiento automotor (talleres, infraestructura y formación del personal).

Cargadores

En 2025 la Asociación de Comercio Automotor (ACAU) registró la venta de 71.442 autos 0 kilómetro, de los cuales alrededor del 20% fueron eléctricos y solo entre enero y abril de este año, la cifra de eléctricos aumentó a 29% del total. Para abastecer la demanda de carga, UTE cuenta con unos 450 cargadores, además de 150 privados y tiene proyectado conectar este año otros 300.

El gerente de Unvenu destacó que se trabaja en conjunto con UTE y el Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM) en la instalación de nuevos cargadores en las estaciones de servicio y resaltó que una de las debilidades de los cargadores públicos es que están expuestos a un mayor vandalismo.

Hombre camina frente a un cargador de autos eléctricos de la vía pública Foto: Estefanía Leal

El ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, anunció hace algunas semanas una revisión de las exoneraciones de impuestos para la compra de vehículos eléctricos, a lo que se le sumaron las declaraciones del vicepresidente de UTE, Roberto Bentancor, quien aseguró que a fin de año se eliminarán las bonificaciones de las tarifas de la red de carga pública.

Estos anuncios fueron cuestionados por el sector privado ya que actores consideraron una repercusión en las ventas futuras de este tipo de vehículos. Por su parte, De Castro coincidió con la visión de que los avances en movilidad eléctrica continuarán sucediendo, aunque “no con el vértigo que muestran hoy”.