Aseguradoras privadas advierten por proyecto para deudores de bajos recursos: “Dejará familias sin protección”

La Asociación Uruguaya de Empresas Aseguradoras (Audea) compareció ante la Comisión de Hacienda de Diputados en el marco del análisis del proyecto de ley del Frente Amplio para la reestructuración de deudas de personas de bajos ingresos y nuevos topes de usura y advirtió que, tal como está redactada la iniciativa, podría eliminar en los hechos el seguro de saldo deudor para los sectores más vulnerables.

La delegación de Audea, integrada por el director ejecutivo Alejandro Veiroj; el gerente general de Surco Seguros, Andrés Elola; y Sabrina Otero, gerenta general de Zurich Santander Seguros, sostuvo ante los legisladores que el proyecto de ley “confunde” el concepto de seguro con el crédito al incluir el costo del seguro dentro del cálculo de la tasa implícita de interés.

Según explicó Veiroj, actualmente el seguro de saldo deudor está excluido del cómputo de la tasa implícita, salvo que supere el tope fijado por el Banco Central (BCU). Sin embargo, el artículo 12 del proyecto a estudio deroga los literales que establecen esa excepción.

“El efecto indeseado que nosotros encontramos es que, en los casos de mayor riesgo, es decir, en los casos de las familias más vulnerables en los que las tasas de interés van a estar más cerca de los topes de usura, no va a haber campo para tener un seguro de saldo deudor”, afirmó Veiroj.

De acuerdo con la exposición de Audea, las financieras y bancos que prestan a los sectores de menores ingresos ya operan cerca de los topes de usura, por lo que incorporar el costo del seguro dentro de la tasa dejaría sin margen para ofrecer esa cobertura. “En consecuencia, se eliminaría el seguro de saldo deudor”, sostuvo.

La asociación pidió a los legisladores “reevaluar” la redacción del artículo 12 y mantener el esquema vigente. “Nos parece importante que el seguro, como mecanismo de gestión de riesgos de familias y también de las instituciones financieras, pueda ser utilizado de forma eficiente y no se confunda con la tasa de interés”, agregó el director ejecutivo de Audea.

Durante su comparecencia, los representantes de las empresas aseguradoras remarcaron el peso que tiene este instrumento en el sistema financiero y asegurador uruguayo. Según indicó la gremial, existen actualmente 2,7 millones de créditos protegidos por seguros de saldo deudor, lo que representa a más de un millón de familias.

Además, indicaron que este tipo de cobertura representa más del 50% de los seguros de vida en Uruguay. “Este proyecto, tal como está redactado, deja a una proporción importante de esas familias sin protección”, afirmó Veiroj.

Deudas

La gremial también destacó que en 2025 el seguro de saldo deudor atendió a 7.200 familias, una cifra equivalente a aproximadamente el 20% del total de personas fallecidas en Uruguay ese año, según indicaron.

De acuerdo con cifras exhibidas por la Audea, los montos asegurados superan los US$ 1.000 millones en créditos protegidos. En ese sentido, la organización ejemplificó que una persona con un saldo de crédito mensual promedio de US$ 400 paga menos de $ 40 mensuales por esta cobertura.

En su presentación, la asociación recordó además que en 2025 el BCU redujo el tope de prima mensual para este tipo de seguros desde 6 por 1.000 a 2,5 por 1.000, luego de un informe técnico elaborado por expertos. Veiroj sostuvo que ese cambio demuestra que el regulador ya cuenta con mecanismos específicos para controlar el precio de los seguros, por lo que consideró innecesario incluirlos dentro de la tasa de interés. “No hemos encontrado un fundamento fuerte para que eso suceda”, afirmó el economista.

La Audea advirtió también sobre un eventual impacto en la penetración del seguro en Uruguay. Según estimaciones presentadas por la asociación, la penetración de los seguros sin considerar los monopólicos podría caer de 1,5% del Producto Interno Bruto (PIB) a 1,2% si el proyecto se aprueba en su redacción actual.

“Esta cifra nos dejaría dentro de los países que tienen menor nivel de penetración del seguro de vida en toda Latinoamérica”, alertó Veiroj.

Préstamos. Foto: Estefanía Leal / El País

En la misma línea, Elola sostuvo ante la comisión que el nivel de penetración de los seguros en Uruguay ya es bajo en comparación internacional y vinculó el desarrollo del sector con el crecimiento económico y la transferencia de riesgos. “Una tasa razonable de penetración del seguro en la economía debería ser del doble”, afirmó.

En ese sentido, afirmó que si Uruguay pretende crecer “al doble de tasa” para sostener su estado de bienestar, necesita una industria aseguradora más desarrollada que permita transferir riesgos de personas, familias y empresas.

“En todos los países donde hay crecimiento económico, hay transferencia de riesgo. Las instituciones que toman los riesgos transferidos son las de los seguros”, indicó.

Por su parte, la gerenta general de Zurich Santander Seguros, advirtió que la modificación propuesta también podría afectar especialmente a las personas de mayor edad. Según explicó, actualmente el seguro de saldo deudor funciona bajo un esquema de “tasa nivelada”, mediante el cual personas jóvenes y mayores pagan la misma prima.

Jubilado realizando una búsqueda en una computadora. Foto: Freepik

“Existe un subsidio, una solidaridad, que busca que las personas de mayor edad puedan acceder”, señaló Otero y explicó que si desaparece ese esquema, las personas mayores deberían afrontar primas más altas debido a su mayor riesgo de fallecimiento según las tablas de mortalidad, lo que podría restringirles el acceso al crédito.

“Esto pondría en riesgo el acceso al crédito al segmento de gente de mayor edad, y no solamente al sector de personas con menores recursos”, afirmó.

“No generar el efecto inverso”: la advertencia de la oposición

El diputado del Partido Nacional, Pablo Abdala sostuvo que las advertencias planteadas por las empresas aseguradoras refuerzan algunas de las preocupaciones ya expresadas por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) en torno al proyecto y consideró necesario volver a consultar sobre este aspecto al subsecretario de esa cartera, Martín Vallcorba.

El jerarca ya compareció ante la Comisión de Hacienda de Diputados y advirtió sobre la necesidad de legislar con cuidado para no generar efectos negativos, como empujar a personas de bajos ingresos hacia mecanismos de financiamiento informal, incluidos los préstamos “gota a gota”.

“Tenemos que ser muy cuidadosos en no generar o provocar el efecto inverso al que estamos buscando, particularmente, en los sectores menos pudientes y de más bajos recursos”, afirmó Abdala.

El legislador señaló que existe el riesgo de que una regulación excesiva termine excluyendo del sistema formal de crédito justamente a los sectores que busca proteger. “Debemos tener precaución para que, en el afán de cuidar su economía familiar, no terminemos generando la consecuencia de que no puedan acceder legalmente al crédito”, sostuvo.