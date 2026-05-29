Especialistas alertan por “epidemia” de sobreendeudamiento en Uruguay y por publicidad de créditos "sin límites éticos"

La publicidad de créditos al consumo en Uruguay presenta problemas de transparencia y, en muchos casos, no brinda información suficiente sobre las condiciones de financiamiento, según advirtió un informe elaborado por la Unidad de Defensa del Consumidor (Udeco) del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

Los resultados de ese relevamiento fueron debatidos este miércoles en un panel organizado por el equipo Endeudamiento Uy, integrado por representantes de la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración (FCEA), la Facultad de Ciencias Sociales (FCS), la Asociación de Bancarios del Uruguay (AEBU) y el Instituto de Promoción Económico Social del Uruguay (IPRU), donde actores del sector resaltaron la necesidad de una mayor regulación y de mejorar el acceso a información clara sobre el crédito.

“El crédito es accesorio a una necesidad anterior. Nadie pide un crédito para guardar la plata debajo del colchón”, consideró el gerente de Estudios y Análisis del Sistema Financiero en el Banco Central (BCU) e integrante de la Asociación de Bancarios del Uruguay (AEBU), Pablo Bazerque y agregó que si bien podrían existir una cartera de créditos más amplia y que se adapte a cada persona, consideró que la publicidad para promocionarlos es “un producto homogéneo”.

Por su parte, el asesor de la Udeco, Pedro Sgaravatti, presentó los resultados del estudio, que detectó escasa información sobre las condiciones de acceso al crédito en las piezas publicitarias y una falta de menciones a los recargos por mora. El informe también señaló que el 65% de las publicidades relevadas apelan a situaciones de vulnerabilidad económica mediante frases como “no llegar a fin de mes”, “adelantá el aguinaldo” o “tu sueldo no alcanza”.

. MEF. Foto: Archivo El País

En tanto, la coordinadora del proyecto Endeudamiento Uy, Elisa Failache, sostuvo que el tema del sobreendeudamiento en Uruguay es “preocupante”, aunque reconoció que existe un compromiso general para actuar sobre la problemática.

En ese sentido, Failache opinó que el proyecto de Ley de Protección de Deudores de Bajos Recursos, presentado por el Frente Amplio, busca exigir controles publicitarios, establecer límites a los intereses y una reestructuración de deudas.

Regulación

“Hay un mecanismo de competencia en cantidades y la publicidad está agregando un costo adicional”, sostuvo Bazerque y agregó que la regulación de estos elementos es necesaria. “Uno hace leyes y las corre de atrás”, dijo aunque señaló que no todo se puede prever. “Creo que las agencias que se dedican a esto, (como) el Banco Central, deberían tener un mandato un poco más flexible” para regular, opinó.

El gerente de Estudios del BCU comparó la problemática del sobreendeudamiento con una “epidemia” y señaló que los registros de personas con dificultades crediticias vienen en aumento. “Tenemos en el Clearing de Informes no sé a cuántas personas, en la Central de Riesgos del Banco Central otros tantos (que) crecieron un 18% en los últimos cinco años”, afirmó. En ese marco, hizo referencia al programa Desenrola de Brasil, destinado a renegociar deudas.

Bazerque sostuvo que la incitación al consumo por parte del sector privado está en el origen de los problemas de acceso al crédito y consideró que el tema todavía no es analizado con suficiente profundidad. En ese sentido, señaló que hay "reticencias" en ámbitos académicos y políticos a avanzar en restricciones sobre la publicidad de créditos.

Billetera con pesos uruguayos. Foto: Archivo El País.

Por su parte, Sgaravatti resaltó el uso de nuevas tecnologías en las piezas publicitarias y sostuvo que, “el marketing publicitario está llegando a un límite ético y moral”.

La asesora de Udeco, Laura Font, dijo que existe una asimetría entre la información que maneja el consumidor y el proveedor del crédito. La especialista consideró que para reducir esta brecha es necesario que la información sea “clara, suficiente y veraz” y que la falta de esta “se vuelve una práctica ilegítima”.

Font también hizo referencia al Consejo Nacional de Autorregulación Publicitaria (Conarp) y dijo que las estrategias de prohibir o legislar “no terminan siendo eficientes”.

Acceso a crédito

La Udeco detectó en su relevamiento que las empresas que ofrecen créditos han incumplido con ciertos aspectos como omitir información considerada relevante, el uso engañoso de la "letra chica" de los contratos y mensajes que incentivan decisiones rápidas, especialmente dirigida a sectores de menores ingresos.

Failache expuso los distintos motivos y sesgos por los que los uruguayos suelen acceder al crédito y explicó que el exceso de información en las publicidades no funciona ya que implica una alta actividad cognitiva que hace difícil tomar una decisión.

Además, indicó que existe una falta de claridad en cuanto al monto de las tasas de interés y agregó coomo un problema la falta de herramientas y de educación financiera para entender cómo funciona el mercado.

Bazerque coincidió con esta postura y sostuvo que existe un conjunto de personas que no tienen la estabilidad laboral o económica para tomar un crédito a un plazo de dos años.

En ese sentido, Font resaltó la importancia de una mayor educación financiera y dijo que es fundamental exponer los montos totales de las cuotas al momento de ofrecer un crédito.