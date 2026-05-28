Gobierno advierte por "un problema de costos, accesibilidad y oportunidad" de medicamentos en la industria farmacéutica

La industria farmacéutica representa cerca del 10% del Producto Interno Bruto (PIB) industrial de Uruguay y si bien es un sector poco observado con detenimiento, tiene un mayor alcance del que se cree en otras actividades. Estos aspectos fueron resaltados por el panel “Presente y futuro de la industria farmacéutica en Uruguay”, organizado por la Univesidad ORT junto al Centro de Investigaciones Económicas (Cinve).

Del encuentro participó el subsecretario de Industria, Energía y Minería, Daniel Olesker, quien destacó la importancia de promover sectores industriales que no estén vinculados al agro. “Las ventajas naturales son importantes, hay que tenerlas y desarrollarlas, pero hay que encontrar sectores que no procesen recursos naturales y que tengan capacidad de insertarse”, dijo.

Olesker también destacó el perfil exportador de Uruguay en la industria farmacéutica y destacó la participación del sector en la creación de la política industrial con objetivos a 2030. “La idea de la política industrial farmacéutica no es aislada, sino forma parte de una política integral de desarrollo productivo”, señaló.

Daniel Olesker será el vicepresidente de ASSE. Foto: Estefanía Leal/El País.

Como parte de los desafíos, el subsecretario del Industria detectó "un problema de costos, de accesibilidad y de oportunidad para la producción de determinados medicamentos".

Olesker hizo referencia a la importancia de la innovación y el uso de Inteligencia Artificial (IA), en particular en el área de biotecnología.

En tanto, el asesor económico de la Cámara de Industrias (CIU), Sebastián Pérez, destacó el nivel de salarios que percibe el personal del sector. “La industria farmacéutica está en niveles muy altos de remuneraciones”, remarcó y agregó que genera unos 6.900 empleos directos entre uso humano y animal de la misma.

Foto: Pixnio.

Pérez también destacó la participación de Uruguay en la industria farmacéutica a nivel mundial, superado sólo por Estados Unidos y por encima de España. Sin embargo, sostuvo que uno de los desafíos del sector es poner foco en materia de investigación, desarrollo y patentamiento.

La presidenta alterna del Fondo Nacional de Recursos, Alicia Ferreira, resaltó la creación de la Agencia de Vigilancia Sanitaria (Avisu) como organismo autónomo del Ministerio de Salud Pública (MSP). Ferreira sostuvo que además de regular, autorizar, fiscalizar y monitorear medicamentos, dispositivos médicos, productos sanitarios y tecnologías, el organismo serviría para impulsar las exportaciones. Según comentó, está previsto que el organismo comience a funcionar a fin de este año.

“Nunca tuvimos una política de medicamentos con determinadas lineas estratégicas”, sostuvo Ferreira y señaló que Uruguay realizó el “camino inverso”; creó la Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias sin la existencia del organismo previo de la Avisu.