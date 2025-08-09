Datos "preocupantes" sobre endeudamiento de uruguayos, lo que "no es solución" y la oficina que "da lástima"

En Uruguay alrededor de 1,9 millones de personas físicas tienen registros crediticios, lo que corresponde a un 65% de la población mayor de edad, según resultados del análisis del endeudamiento de los hogares en el país organizado por Endeudamiento Uy con base en datos de la Central de Riesgos del Banco Central (BCU). De ese total, un 37% se encuentran concentrados en la categoría de deudores con dificultad y un 34% (650.000 personas) tienen calificación de deudor irrecuperable, una cifra que no ha variado mucho en los últimos años.

La vicepresidenta del BCU, Ana Claudia de los Heros, sostuvo que las personas de estratos bajos se endeudan menos, aunque concentran una mayor proporción de deuda en pago. Además hizo referencia a la dimensión informal del crédito y resaltó la importancia de este tipo de estudios ya que este mercado “escapa a los registros del BCU”.

La jerarca resaltó la importancia de observar los resultados ya que permiten tener “una mirada más completa y poder aplicar políticas públicas donde corresponda”. “Necesitamos una articulación sobre el Estado, las instituciones financieras, la academia y las organizaciones sociales”, indicó.

Acceso al crédito

Durante los últimos tres años, el BCU registró un aumento de crédito al consumo; un 50% del total es otorgado por el Banco República (BROU), un 25% por administradoras de crédito y el otro 25% restante corresponde a bancos privados.

El estudio realizó una discriminación entre los perfiles de las personas que acceden a los créditos, lo que genera diferencias en las tasas de morosidad. La coordinadora del análisis, Elisa Failache, explicó que los bancos privados prestan a través de créditos con capacidad de descuento de la cuota en el sueldo y agregó que estos tienen topes de tasas de entre 37% y 40%. Sin embargo, aquellas personas que acceden a créditos sin autorización de descuento en el sueldo pagan tasas más altas.

Elisa Failache. Foto: Ignacio Sánchez.

En cuanto a la cantidad de personas que solicitan créditos, el estudio arrojó que el 40% de los uruguayos nunca pidió un préstamo, mientras que el 60% lo hace rara vez o con frecuencia. Respecto a los pagos, el 35% de la población está al día con su crédito, mientras que el 22% se encuentra atrasado o dejó de pagar.

“Este tema afecta e interpela a una proporción importante de las personas en Uruguay. Intentamos entender cómo es la percepción de las personas respecto a tomar un crédito”, señaló Failache. En ese sentido, aclaró que un 40% de los encuestados observa el acceso al crédito como un riesgo y un 28% lo ve como una necesidad.

Situación de los hogares

Según los resultados del estudio, un 47% de los consultados declaró que su situación es “muy preocupante”, mientras que para un 15%, su situación crediticia le “preocupa poco”.

El principal motivo de solicitud de crédito es el de pagar deudas, mientras que una menor porción de la población observa el crédito como una oportunidad que utilizan para invertir en una casa o un auto.

Sin embargo, uno de los datos que preocupó a los expositores fue que un 26% de la población que accede a créditos los destina a necesidades básicas y cotidianas como alimentación, alquiler y gastos fijos, mientras que un 17% contestó que lo utiliza para tratamientos de salud.

Para los expositores, esta situación se trata de un “problema estructural” donde es necesaria la aplicación de soluciones que garanticen ingresos mínimos para sostener el nivel de vida sin necesidad de endeudarse.

Banco Central del Uruguay, Foto: Archivo El País

La coordinadora resaltó que el tema aún sigue siendo tabú entre los uruguayos y señaló que al 20% de los encuestados “les cuesta mucho” hablar del tema con amigos o familia, al 34% “les cuesta un poco” y el 46% restante no tiene dificultades para dialogar sobre el endeudamiento. De hecho, el análisis indicó que las mujeres viven el tema a través de una mirada más emocional y en un contexto de responsabilidad doméstica.

De los Heros destacó la importancia de llevar un registro de las familias monoparentales o aquellas en que las mujeres son jefas de hogar. “Tienen otras necesidades, (los créditos) se usan para otras cosas como cuidados”, dijo.

Mercado informal

Respecto al mercado informal de crédito, De los Heros dijo que "el fenómeno es mucho más complejo y por lo tanto se debe de abordar desde muchos lados e interdisciplinariamente.

“Estamos trabajando en el plan estratégico para seguir desarrollando el mercado de crédito, especialmente en pesos, de manera que sea accesible para toda la población”, agregó.

En su discurso, el asesor de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Martín Lavalleja, destacó la existencia de nuevas leyes que reúnen los pilares del mercado; el proyecto de ley de protección de deudores de bajos recursos y la educación financiera en instituciones formales.

Presentación del análisis de endeudamiento de los hogares uruguayos. Foto: Ignacio Sánchez.

Por su parte, la diputada por el Frente Amplio, Julieta Sierra, señaló que la informalidad del mercado no solo afecta a los barrios más carenciados sino también a los pequeños comercios y la población del interior del país. Además, agregó que esta problemática está vinculada a elementos generacionales, donde muchos jóvenes se insertan en el mercado laboral informal, de los que aún no se tienen datos.

“Poner restricciones también permite que la gente vaya a la informalidad”, dijo Sierra respecto a los proyectos presentados a nivel parlamentario y agregó: “Tenemos una Unidad de Defensa del Consumidor que da lástima, que no tiene recursos para poder respaldar a la gente como se debe”.

Posibles soluciones

La coordinadora del estudio explicó que existen tres grandes focos para encontrar soluciones a la problemática del endeudamiento. Por un lado, una mayor presencia del Estado a través de herramientas de educación financiera.

Failache también destacó la actuación del Estado en términos de regulación. La coordinadora explicó que este aspecto también está vinculado a una mayor transparencia a la hora de exponer información detallada sobre las distintas opciones de acceso al crédito por parte de las instituciones y el estado.

Billetes de pesos uruguayos. Foto: Canva.

En ese sentido, la vicepresidenta del BCU realizó una diferenciación ente educación e información financiera. Explicó que esta última se refiere a difundir datos sobre el funcionamiento, las condiciones y los derechos en el mercado de créditos. En cambio, De los Heros sostuvo que el elemento de la educación está vinculado a las habilidades individuales para tomar decisiones y elaborar presupuestos. La jerarca recordó la implementación del programa BCU educa que alcanzó a unas 80.000 personas desde 2010.

Un tercer eje de trabajo está destinado a soluciones más estructurales de las condiciones de vida y trabajo de las personas. “El endeudamiento no debería ser una solución a situaciones en las cuales las personas necesitan ingresos para mantener su vida cotidiana”, indicó Failache.