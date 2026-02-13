Paros en Conaprole amenazan desabastecimiento y el "si hay fuego, no puedo tirarle un balde de nafta" que dijo Castillo

El conflicto entre Conaprole y su sindicato fue uno de los más extensos del 2025. ahora la relación entre las partes vuelve a estar en el centro de la polémica. El consejo nacional de delegados de la Asociación de Obreros y Empleados de Conaprole (AOEC) resolvió realizar un paro de 24 horas desde el turno de anoche hasta el mismo turno de hoy. El motivo es el cierre definitivo de la planta 14 de Rivera anunciado por la empresa el miércoles, que había pasado a funcionar como centro de distribución como alternativa a su cierre. Por su parte, el presidente de la cooperativa, Gabriel Fernández, tiene previsto expresar los motivos del cierre hoy.

Luego de una reunión con el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS); el presidente del Pit-Cnt, Marcelo Abdala y autoridades del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) y del Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM), la AOEC convocó a asamblea general para el próximo jueves y cedió la facultad al consejo nacional de delegados “considerar la no carga de productos y leche en el norte del país”.

El titular de la cartera, Juan Castillo, sostuvo que citará a la empresa a una reunión tripartita hoy. En función de los resultados de ese encuentro, el gremio intensificaría las medidas sindicales.

Castillo señaló que dialogó de forma telefónica con el presidente de Conaprole, aunque consultado sobre la posibilidad de que la empresa revea la decisión, el ministro sostuvo: “Si hay fuego, yo no puedo venir con un balde de nafta y tirarle arriba”.

Las medidas

El secretario general de AOEC, Luis Goichea, aseguró que si no se establece un ámbito de negociación, “vamos a volver a lo que fue la gestión el año pasado con una serie de desabastecimientos en la zona del norte y con entregas en forma inadecuada”. “Conaprole es muy complicado a la hora de avanzar en la negociación y dilata los temas”, sostuvo.

“Va a haber un carnaval complejo”, dijo Goichea debido a que la próxima semana y con motivo de los feriados de carnaval, las plantas de Conaprole trabajarán con los “mínimos imprescindibles”. El dirigente sindical agregó que hoy se le comunicará a los 13 empleados que se encontraban en funciones en el centro de distribución si serán despedidos o reubicados en otra planta.

Juan Castillo en reunión tripartita por Conaprole. Foto: Natalia Rovira.

Por otra parte, la Federación de Trabajadores de la Industria Láctea (FTIL) emitió un comunicado en rechazo al cierre del centro de distribución y agregó que la próxima semana se realizará un plenario para discutir los próximos pasos a seguir.

“Esta decisión vuelve a generar una profunda preocupación por su impacto en las fuentes de trabajo, en las familias afectadas y en la comunidad toda”, señaló el gremio del sector y agregó: “Entendemos que medidas de esta magnitud deben contemplar el diálogo, la responsabilidad social y la búsqueda de alternativas que resguarden el empleo en el interior del país y la producción nacional”.

El cierre

Luego de nueve meses de conflictividad, Conaprole anunció el cierre del centro de distribución a través de un comunicado en el que denunció “graves consecuencias económicas”. La láctea sostuvo que el resultado del conflicto es que “se registran faltantes de más de 30 productos en plaza, afectando a sus productores, consumidores y clientes; en suma toda la cadena vinculada a la cooperativa, y generando pérdidas económicas que no guardan ninguna lógica”.

“La conflictividad no sólo no ha cesado, sino que se ha extendido a otros sectores estratégicos. Durante los últimos meses se desarrollaron reiteradas instancias de negociación en un ámbito prioritario que incluía dicho centro de distribución de Rivera, y otros puntos relevantes. El MTSS presentó cuatro propuestas formales para encauzar el diálogo, todas ellas aceptadas por Conaprole. Ninguna contó con la aprobación de AOEC”, sostuvo la empresa.

Planta 14 de Rivera. Trabajadores de Conaprole.

En julio del año pasado, AOEC y la empresa fueron protagonistas de uno de los conflictos sindicales más relevantes del año debido al cierre de la planta de Rivera que se dedicaba a la producción de leche fresca. Como consecuencia, unos 18 trabajadores perderían sus puestos laborales, aunque con la reapertura de la planta como centro de distribución algunos de ellos mantuvieron el trabajo.

Las reuniones con el gobierno comenzaron de inmediato en busca de una solución que resuelva el extenso conflicto que resultó en el derrame de leche debido a atrasos en la recolección y distribución. En octubre del año pasado, las partes acordaron establecer el centro de distribución y 13 personas recuperaron sus puestos laborales.

Otros problemas

El diálogo constante entre Conaprole y el sindicato no comenzó con el conflicto del 2025 sino que existen otros problemas que también se abordaron en los ámbitos de discusión que incluyen la aplicación de nueva tecnología en otras plantas y la problemática de la baja venta de leche fresca que se registra en todo país.

Conaprole Foto: archivo El País.

Una de ellas es el termizado de la leche: un tratamiento similar a la pasteurización que aún no se puso en funcionamiento en la planta de Rodríguez (San José) que fue equipada con nueva maquinaria en diciembre del 2024. “Tenemos temas de hace 10 o 12 años que la empresa los deja de lado”, dijo Goichea.

Por su parte, Castillo se refirió a estos temas y sostuvo que se necesita “la voluntad de las partes para encontrar rápidamente una solución. El problema es cuando se acumulan, en cada una de las plantas hay un problema y cuando hay alguno que es de larga data, eso nos genera esta situación”.

El jerarca agregó que “la situación es de mucha rigidez de las partes” y sostuvo: “Le estamos pidiendo a las partes que no innoven”.