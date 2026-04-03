La IMM ultima los detalles para comenzar licitaciones para la reforma del transporte, señala Mario Bergara

El intendente de Montevideo, Mario Bergara, señaló que se están ultimando los detalles para comenzar los llamados licitatorios para avanzar en las obras de infraestructura para reformar el sistema de transporte metropolitano.

En rueda de prensa consignada por Telenoche (Canal 4), Bergara sostuvo que se trabaja en los “detalles finos, desde el punto de vista ingenieril y arquitectónico del proyecto", que va a llevar “unos cuantos meses” para luego comenzar con el proceso licitatorio.

“Va a haber varias licitaciones simultáneas, porque la obra tiene que empezar en varios lugares a la vez si aspiramos a cumplir con lo planteado por el presidente de la República de comenzar obras lo antes posible en el año 2027, para poder llegar a 2029 con el sistema funcionando”, aseveró el intendente.

Por otro lado, Bergara dijo que está dispuesto a ir a la Junta Departamental de Montevideo, para ahondar en el proyecto que se le presentó al presidente Yamandú Orsi y que no prevé un túnel en la Avenida 18 de Julio. "Cada vez que la Junta nos convoque vamos a ir con mucho gusto. Si es ir a contar y explicar en qué proceso estamos. Nuestro trabajo es de absoluta transparencia. Respetamos las inquietudes que nos puedan plantear ediles de todos los partidos", concluyó el intendente.

El intendente de Montevideo, Mario Bergara, presentando el balance fiscal que tuvo la intendencia capitalina en 2025 Darwin Borelli

El mapa de 18 de Julio

La Intendencia de Montevideo (IMM) divulgó el proyecto que presentó para modificar la avenida 18 de Julio y que sea funcional a la reforma del transporte público metropolitano que pretende el gobierno nacional, sin la elaboración de un túnel como preveía el proyecto original del Poder Ejecutivo. Al tiempo que publicó los detalles de su propuesta, la comuna que lidera Mario Bergara también compartió renders que permiten comprender cuál es la idea.

El proyecto, tal como se preveía inicialmente, consta de varias partes. Los puntos de salida —o de inicio— serán tres: El Pinar, Zonamerica y Plaza Independencia. Uno de los ejes será Camino Maldonado y 8 de Octubre, y otro Giannattasio y Avenida Italia. Ambas líneas confluirán en un intercambiador en la zona de Tres Cruces, donde se unirá con un corredor que irá por 18 de Julio. Las características de los tres corredores serán similares: carriles exclusivos para los ómnibus articulados del tipo BRT (bus de tránsito rápido), separados físicamente mediante cordones y objetos tanto de los carriles para autos como de bicisendas y veredas.

Así quedaría 18 de Julio con la reforma presentada por la IMM. Foto: IMM.

En los últimos días se fueron conociendo novedades, y la IMM terminó de despejar algunas dudas al difundir públicamente su proyecto. Según se afirma allí, estos ómnibus, que tendrán una capacidad máxima de 220 personas, harán todo 18 de Julio en 11 minutos, reduciendo a la mitad el tiempo de viaje actual.

En 18 de Julio habrá seis paradas que estarán en la zona central de la avenida. Todavía resta saber dónde se ubicará una de ellas, que estará entre Alejandro Beisso y Martín C. Martínez; esa será la más próxima a Bulevar Artigas.

Las otras cinco estarán en plazas y sitios icónicos de la ciudad, donde el ancho de la vereda es mayor: frente a la estación Ancap entre Fernández Crespo y Arenal Grande; Plaza de los Treinta y Tres; la Explanada Municipal; Plaza Fabini; y Plaza Independencia.

Pulseada. La Intendencia de Montevideo liberó los renders de su plan para 18, luego de evitar soterramiento bajo la principal avenida. Foto: IM

Cómo funcionará el transporte privado en 18 de Julio tras la reforma

También se implementarán otros cambios: "Para el transporte privado, entre calle Ejido y la Av. 8 de Octubre se mantiene un carril con dársenas para estacionamiento transitorio por sentido, de forma de darle accesibilidad a los predios, mientras que entre la Plaza Independencia y calle Ejido, se plantea un carril de circulación en sentido de salida, también con dársenas". El tránsito en el sentido de ingreso a Ciudad Vieja deberá desviarse en Ejido y continuar por Colonia.

La principal avenida ya no será de gran uso para el vehículo particular. Está previsto que tenga límites reducidos de velocidad y que sea solo una vía "cuasi local de acceso a predios y recorridos cortos". En las calles paralelas está previsto retirar una gran cantidad de líneas de ómnibus que serán sustituidas por los nuevos BRT, y por tanto el tránsito privado tendrá más espacio. La ciclovía pasará a transitar toda la avenida y no como sucede actualmente, que se corta y se traslada a San José.

Vista aérea de la avenida 18 de Julio. Foto: Estefanía Leal

En 18 de Julio "se mantienen todos los cruces semaforizados por su relevancia como pasos peatonales, retirando los giros a la izquierda de ingreso a la Av. 18 de Julio". Es decir, para ingresar a la principal avenida solo se podrá hacerlo doblando a la derecha, no como sucede actualmente.

Además, habrá una "prioridad semafórica real" para los BRT "mediante la incorporación de tecnología de última generación que le otorgue una onda verde adaptativa".

Ómnibus de Cutcsa por 18 de Julio frente a la sede de la Intendencia de Montevideo Fernando Ponzetto

"De los 29 cruces con que cuenta la Av. 18 de Julio entre la Plaza Independencia y la Av. 8 de Octubre, 9 canalizan un alto flujo de tránsito público y privado (Fernández Crespo, Eduardo Acevedo, Magallanes, Minas, Ejido, Yaguarón, Paraguay, Río Negro y Andes), mientras que los restantes 20 presentan un menor movimiento, por lo que pueden quedar supeditados a una priorización del transporte público sobre la Av. 18 de Julio", resume la IMM.

Para la intendencia, "este proyecto mejora sustantivamente la movilidad en el departamento, reduciendo los tiempos y reconfigurando 18 de Julio como un espacio público más eficiente, accesible y vital".