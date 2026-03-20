Mario Bergara será citado a la Junta de Montevideo para dar detalles sobre proyecto de reforma del transporte

La Junta Departamental de Montevideo resolvió en su sesión del jueves citar al intendente Mario Bergara en régimen de comisión general a los efectos de que brinde información sobre los temas relacionados con la reforma del transporte metropolitano promovida por el gobierno nacional.

Entre los planteos, que se realizarán al intendente de Montevideo, está si se habilitará o no un túnel por la Avenida 18 de Julio y si junto con el visto bueno a estas obras se prevé la implementación de un plan integral para la movilidad en la capital.

Por otro lado, se preguntará a Bergara "cuáles son los costos proyectados y las características de las posibles intervenciones a realizar; la posibilidad o no de que algunos costos de la posible reforma en sí, o acciones paralelas a la misma, deban ser coteadas por la Intendencia de Montevideo, además de la inversión planteada por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP)".

También la Junta apunta a "conocer las alteraciones a la movilidad urbana en el departamento durante el desarrollo de las posibles intervenciones en materia de obras; conocer las posibles afectaciones económicas generadas por las posibles obras a la economía local, en particular a los comerciantes de las zonas que eventualmente se afectarían; y en dicho caso tomar conocimiento de las acciones a llevarse adelante por la IM en ese sentido".

La moción, presentada por varios ediles de la oposición, fue votada por unanimidad. El edil convocante es el nacionalista Rafael Seijas. Además el día y horario de esta sesión extraordinaria será comunicado una vez que se coordine y determine.

Proyecto de reforma del transporte. Foto: FADU

Orsi espera informe de la IMM

Tras una reunión este jueves por la reforma del transporte, el presidente Yamandú Orsi dijo que espera que la Intendencia de Montevideo presente un informe sobre cómo evitar la realización del túnel por 18 de Julio.

“La alternativa para hacerlo por superficie exige de algunas definiciones técnicas que nos van a tener que acercar, que tiene que ver con semáforos, con algunas líneas de ómnibus que atraviesan 18”, dijo el presidente en un diálogo con la prensa en Torre Ejecutiva.

En la reunión que encabezó Orsi, estuvo el intendente de Montevideo, Mario Bergara, el intendente de Canelones, Francisco Legnani, y la ministra de Transporte y Obras Públicas, Lucía Etcheverry.

Proyecto de reforma del transporte. Foto: FADU

Orsi explicó que el proyecto tal cual está preparado hoy en día incluye el túnel y que por eso está esperando que la intendencia, que tiene reparos sobre su construcción, presente argumentos de cómo se podría hacer sin él.

Por lo tanto, el equipo de Movilidad de la intendencia está preparando de manera urgente una nueva propuesta para llevarle al presidente. La próxima reunión con el mandatario será el lunes 23.

La intención es definir estos días cómo será la reforma, si incluye túnel o no, para empezar a trabajar en las licitaciones y comenzar las obras en 2027. El objetivo es que el nuevo sistema de transporte metropolitano esté operativo en 2029, como anunció el propio presidente en su discurso ante la Asamblea General el 2 de marzo.

Más allá del túnel

Más allá de 18 de Julio, el resto de los aspectos de la reforma ya están acordados. Se instalará un modelo BRT (bus rapid transit) que incluye ómnibus de más de 200 pasajeros, carriles exclusivos y ascenso y descenso de pasajeros por varias puertas (ya que los boletos se validan antes de entrar a la parada).

Los BRT recorrerán dos trayectos: desde El Pinar hasta Tres Cruces a través de Giannattasio y Avenida Italia y desde Zonamérica hasta Tres Cruces a través de Camino Maldonado y 8 de Octubre.

Luego, ambos troncales confluirán en una nueva estación en Tres Cruces, que tendrá varios subsuelos, y saldrán hacia Ciudad Vieja.

Justamente lo que no está definido es si los BRT irán hasta el barrio histórico en un túnel por 18 de Julio o si lo harán sobre la superficie de la avenida. También está la opción de que se haga solo un tramo del túnel, por ejemplo que el soterramiento empiece en las calles Fernández Crespo o en Ejido.

Yamandú Orsi, presidente de la República. Foto: Estefanía Leal.

Desde el Ministerio de Transporte, la postura es que se debe hacer el túnel porque es la opción que genera menores tiempos de viaje y evita problemas de tránsito.

Sin embargo, en la IMM están preocupados por cómo pueden afectar las obras a esta avenida y sus comercios. Específicamente, en la comuna tienen en cuenta un factor clave: en 2029 habrá elecciones nacionales y en 2030 elecciones departamentales.

Por el lado de la Intendencia de Canelones, Francisco Legnani, no se inclina por realizar, o no, el soterramiento y se limita a decir que quiere que se baje media hora el viaje en transporte público entre El Pinar y Ciudad Vieja. Según los informes actuales que tiene el ministerio, eso se lograría solo haciendo el túnel.

Lo mismo sucede con el objetivo que marcó el presidente Orsi en su discurso ante la Asamblea General cuando dijo que quería que se redujeran un tercio los tiempos de viaje: también solo sucedería con el soterramiento.

El plazo de obras

En su diálogo con la prensa este jueves, el presidente subrayó que la obra “más compleja” de toda la reforma no es el túnel sino la nueva estación de Tres Cruces.

Según un documento de RDA Ingenieros, que el ministerio tiene como insumo técnico, la obra en Tres Cruces llevaría 27 meses con una afectación en la superficie de 14 meses.

Mientras tanto, el soterramiento en 18 de Julio tendría un plazo de 21 meses, pero la afectación en superficie solo estaría presente durante 10 de esos meses.

En cuanto a los costos, realizar el túnel, la estación y varios cruces a desnivel que se proyectan tanto para Avenida Italia como para 8 de Octubre, le costaría al gobierno US$ 260 millones. Esta cifra se incluiría dentro de los US$ 590 millones que se debería invertir en toda la reforma.

En cuanto al financiamiento, el gobierno ya cuenta con una línea de crédito del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) de US$ 500 millones y con otros US$ 300 millones del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF).

Estación de Tres Cruces proyectada en la reforma del transporte metropolitano, según aparece en un documento del BID

Oposición está contra el túnel

Recientemente la oposición empezó a marcar su postura frente a la reforma del transporte que prepara el gobierno.

Los dirigentes coalicionistas han criticado principalmente la posibilidad de que se construya un túnel por debajo de 18 de Julio. Y en su doble faceta de senador y presidente de la departamental blanca de Montevideo, Martín Lema, ha sido la principal figura en salir a cuestionar ese aspecto del proyecto.

Días atrás, dijo a El País que debe “primar el sentido común” en el gobierno para que no se haga “un disparate” como sería, a su criterio, el soterramiento en la avenida principal de la ciudad. “Aspiramos a que el gobierno no ningunee al intendente de Montevideo y que no se atropelle generando una obra millonaria con consecuencias sumamente negativas”, dijo el exministro.