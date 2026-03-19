Reforma del transporte: Orsi espera informe de la IMM que muestre cómo podría funcionar sin el túnel

Tras una reunión este jueves por la reforma del transporte, el presidente Yamandú Orsi dijo que espera que la Intendencia de Montevideo presente un informe sobre cómo evitar la realización del túnel por 18 de Julio.

“La alternativa para hacerlo por superficie exige de algunas definiciones técnicas que nos van a tener que acercar, que tiene que ver con semáforos, con algunas líneas de ómnibus que atraviesan 18”, dijo el presidente en un diálogo con la prensa en Torre Ejecutiva.

La reunión con el intendente Mario Bergara será el próximo lunes.

Orsi explicó que el proyecto tal cuál está preparado hoy en día incluye el túnel y que por eso está esperando que la intendencia, que tiene reparos sobre su construcción, lleve argumentos de cómo se podría hacer sin él.

El resto de aspectos de la reforma ya están acordados. Se instalará un modelo BRT (bus rapid transit) que incluye ómnibus de más de doscientos pasajeros, carriles exclusivos y ascenso y descenso de pasajeros por varias puertas (ya que los boletos se validan antes en la parada).

Los BRT recorrerán dos trayectos: desde El Pinar hasta Tres Cruces a través de Giannattasio y Avenida Italia y desde Zonamérica hasta Tres Cruces a través de Camino Maldonado y 8 de Octubre.

Luego, ambos troncales confluirán en una nueva estación en Tres Cruces, que tendrá varios subsuelos, y de allí los BRT saldrán hacia Ciudad Vieja.

Justamente lo que no está definido es si irán en un túnel por 18 de Julio o si lo harán sobre la superficie de la avenida. También está la opción de que se haga solo un tramo del túnel, por ejemplo que el soterramiento empiece en Fernández Crespo o en Ejido.

Desde el Ministerio de Transporte, que encabeza la ministra Lucía Etcheverry, la postura es que se debe hacer el túnel porque es la opción que genera menores tiempos de viaje y evita problemas de tránsito.

Sin embargo, desde la Intendencia de Montevideo, liderada por Bergara hay preocupación por cómo puede afectar la realización del túnel durante mucho tiempo en la avenida principal de la capital.

Por el lado de la Intendencia de Canelones, Francisco Legnani, no se inclina por realizar, o no, el soterramiento, y se limita a decir que quiere que se baje media hora el viaje en transporte público entre El Pinar y Ciudad Vieja. Según los informes actuales que tiene el ministerio, eso se lograría solo haciendo el túnel.

Lo mismo sucede con el objetivo que marcó el presidente Orsi en su discurso ante la Asamblea General cuando dijo que quería que se redujeran un tercio los tiempos de viaje: también solo sucedería con el soterramiento.