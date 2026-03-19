Túnel en 18 de Julio: con la postura negativa de Bergara, Orsi convoca a nueva reunión para tomar una decisión

Hay una discusión que tiene empantanado al gobierno de Yamandú Orsi desde hace meses, y que ahora ingresó en horas de definición: si hacer o no un túnel en 18 de Julio por donde pasarán, luego de unos tres años de obras, los nuevos ómnibus BRT, un componente central en lo que respecta a la reducción de los tiempos de viaje de la reforma para el transporte que quiere concretar esta administración del Frente Amplio, y que implicará importantes transformaciones en dos de los principales ejes troncales de la zona metropolitana: Camino Maldonado / 8 de Octubre y Giannattasio / Avenida Italia.

Este megaproyecto, que incluirá además la construcción de una una estación multimodal en Tres Cruces —con pasajes subterráneos por los que pasarán ambas líneas de buses—, enfrenta, por estas horas, al Poder Ejecutivo con la Intendencia de Montevideo de Mario Bergara.

La postura del jerarca comunal ha sido clara desde un inicio, y la ha deslizado, indirectamente pero con claras alusiones, en forma pública. En distintas declaraciones a los medios en las últimas semanas, por ejemplo, Bergara avaló que existan "críticas" contra el soterramiento de la principal avenida de la capital y recalcó que no se trataba de "una propuesta de la IMM". Incluso llegó a afirmar: "No se puede hablar de túnel en 18 de Julio, no hay ningún túnel y no se sabe si habrá túnel".

Esta situación, más otras actitudes que entienden no están alineadas a proyectos transformadores de Montevideo que quiere este gobierno, ha generado un verdadero dolor de cabeza en la Torre Ejecutiva, en donde esta reforma es una prioridad crucial a lograr antes de que finalice este período. Tan es así que Orsi anunció en su discurso de rendición de cuentas ante la Asamblea General, el pasado 2 de marzo, que las obras "comenzarán en 2027" y estarán terminadas para 2029, cuando la zona metropolitana contará con "dos ejes troncales de altísima frecuencia".

“Estoy convencido de que el transporte también es justicia social. Reducir los tiempos de traslado es devolver tiempo de vida, es llegar antes a casa, es compartir la cena, es poder ayudar con los deberes”, dijo entonces el mandatario sobre una inversión que contará con líneas de crédito del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) que aporta US$ 500 millones y del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) que volcará US$ 300 millones.

La puja por la realización del túnel tuvo su expresión también a través de las voces de los técnicos que están detrás del proyecto, que se han mostrado a favor del soterramiento de 18 de Julio, en tanto eso supone una baja sensible en los tiempos de demora en los traslados —que es el principal objetivo de la iniciativa.

"Las simulaciones que hemos realizado indican que el incremento en la velocidad comercial de punta a punta del corredor Plaza Independencia - Zonamérica sería de 51%, mientras que sin soterramiento sería de 31%", dijo días atrás —por poner un caso—, Gonzalo Márquez, economista especializado en movilidad y una de las cabezas de la reforma proyectada a El País. "Por tanto, la reducción del tiempo de viaje respecto a la situación actual sería de 33% en el escenario con soterramiento completo y 23% sin soterramiento".

Es decir, la reducción del tercio anunciada por Orsi solo se cumple, de acuerdo a las simulaciones realizadas, en el caso de que se construya el famoso túnel.

Reunión clave y las posturas de los actores

Ahora bien, la crítica postura de Bergara —que se suma a la de los comerciantes del Centro, a otras voces técnicas y a las de la oposición (ver recuadro)— no significa que el intendente no haya mostrado margen para sentarse a negociar. Eso ocurrió y sigue ocurriendo en estas horas previas a la reunión clave —como ya ha habido en estos meses— que se hará este jueves en la Torre Ejecutiva, y en la que participarán el convocante Orsi, la ministra de Transporte, Lucía Etcheverry, el intendente de Canelones, Francisco Legnani, y obviamente Bergara.

El intendente capitalino ha planteado que podría aceptar un túnel que comience en Ejido y se extienda hasta Plaza Independencia —o sea, que recorra la mitad de la avenida— o directamente que no haya y que los nuevos ómnibus transcurran por las calles laterales, sin presencia de autos —aunque esto último, para los tiempos del BRT, es indiferente, porque los buses transcurren siempre por carriles exclusivos, de acuerdo a lo analizado en el Ministerio de Transporte.

Sea como fuere, esta tensión estará arriba de la mesa en la reunión que presidirá Orsi, y que será "de trabajo" y "cerrada", dijeron a El País fuentes de la Torre Ejecutiva. En principio no está previsto que se haga una conferencia de prensa después de la reunión, aunque integrantes del gobierno entienden que sería "lo más conveniente" para, luego de tantos meses de indecisión, "comunicar a la sociedad en que está la discusión". Pero eso, además de ser resorte del presidente, dependerá de una decisión final que el gobierno deberá tomar sí o sí antes de que termine marzo —ese fue el plazo que se trazó Orsi— y que en cualquier caso no irá nunca en contra de la postura del intendente de la capital. "El gobierno no hará nada que no quiera Bergara", señalaron fuentes de Presidencia. "Si no está convencido del túnel, no se hace". Y, según supo El País, Bergara no lo está y con esa postura acudirá a la reunión.

Respecto al resto, el convencimiento es pleno, aunque con pequeños matices. Etcheverry es la principal impulsora de la realización del soterramiento, y el intendente Legnani lo que en realidad quiere es que los tiempos de traslado desde su departamento hasta Montevideo —o, más precisamente, desde el Pinar a Ciudad Vieja— se recorten media hora, algo que solo puede lograrse, según la cartera de Transporte, con el soterramiento de 18 de Julio.

"En la medida que se baje la media hora que está planteada del Pinar a Ciudad Vieja, me es indiferente si túnel sí o túnel no", dijo el intendente canario este miércoles en el programa radial Doble Click.

"Entonces, si hay que hacer el túnel para bajar media hora o no hace falta, porque encontramos otra solución por arriba y efectivamente se baja esa media hora que está planteada, para mí es indiferente", agregó.