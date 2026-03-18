El presidente de la República, Yamandú Orsi, habló este miércoles en rueda de prensa en el marco de la Expoactiva Nacional que se desarrolla en Soriano y allí fue consultado sobre diversos temas, por ejemplo sobre las quejas del gobernador de la provincia de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, quien pide la relocalización del proyecto de HIF Global que se prevé para Paysandú, la que sería la inversión privada más grande en la historia de Uruguay.

Orsi dijo estar "totalmente de acuerdo" con Nicolás Olivera, intendente de Paysandú, quien salió a responder a Frigerio y pidió no elevar la tensión para evitar un conflicto binacional como sucedió a inicios de siglo por la planta de celulosa de Botnia en Fray Bentos, que provocó el corte del puente fronterizo.

"No estamos todavía en ese nivel", consideró Orsi, quien aseguró que los cancilleres Mario Lubetkin y Pablo Quirno están "en contacto permanente" por el tema. "Sé lo que piensa el gobierno argentino y estamos dispuestos a ayudar, y eso tiene que ver con decisiones que tendrán que tomar los privados a sugerencias del Estado uruguayo", agregó.

De todas formas, aseguró que se está "avanzando" en el proceso para la instalación de la planta. "Estamos hablando de un proyecto de generación de hidrógeno verde que surgió hace unos años. El gobierno anterior le puso toda la energía para que esto pueda salir. Es una buena idea que ahora hay que aterrizarla. Venimos bien con la empresa", apuntó el presidente, quien señaló que se van a "lograr algunos acuerdos" para "disminuir los problemas" con Argentina.

"No podemos permitir otra Botnia", dijo Frigerio este lunes. En diálogo con El País, Olivera recordó una reunión que se realizó en noviembre en Uruguay de la que participaron no solo ellos dos sino también otros jerarcas como los cancilleres de ambos países: Mario Lubetkin y Pablo Quirno. Aseguró que en esa reunión Uruguay dio su compromiso de que le pediría a HIF Global incluir en su estudio de impacto ambiental una serie de respuestas a preguntas que se hacían desde Argentina, como cuál será el impacto ambiental en la zona, y también qué medidas se tomarán para no afectar la visual, ya que se trata de un proyecto a orillas del Río Uruguay.

"Con la última reunión que tuvimos en Montevideo, con los dos cancilleres, con el gobernador y la Municipalidad de Colón, de ahí hubo un compromiso que Uruguay está cumpliendo: pedirle a la empresa que cuando presente su estudio de impacto ambiental justifique en qué puede llegar a afectar. Los argentinos hacen hincapié en la afectación visual. Qué plan tiene la empresa para asegurar que no se va a generar afectación visual o cómo la va a mitigar, eso Uruguay lo pidió y la empresa tendrá que responder", dijo Olivera, que luego añadió, en referencia a Frigerio: "Si quedamos en eso no parece lógico que después diga que pide la relocalización de la planta. Sin conocer la afectación es raro que esté pidiendo la relocalización, sin importar cuál es el impacto".

De todas formas, Olivera recordó que en la reunión se dijo "expresamente y en forma reiterada" el concepto de que "Uruguay es un país soberano" y tiene derecho a decidir qué emprendimientos se instalan en su territorio. "Obviamente que Uruguay va a hacer todo para no generar un problema. Entiendo que es legítima la preocupación, pero no parece legítimo si esto se exacerba, si volvemos a esa lógica de hace 20 años cuando la irracionalidad le ganó a todo", agregó, en referencia a cuando la población de Gualeguaychú cortó el puente fronterizo que unía con Fray Bentos.

Nicolás Olivera, intendente de Paysandú. Foto: Leonardo Mainé.

Frigerio —gobernador de una provincia que es limítrofe con Uruguay y específicamente con Paysandú— expresó en su cuenta de X: "No podemos permitir otra Botnia". La referencia es a la instalación de una planta de celulosa en Fray Bentos por parte de la empresa Botnia —que luego pasó a manos de UPM— que provocó un conflicto entre los gobiernos de los entonces presidentes Tabaré Vázquez y Néstor Kirchner y que generó una reacción en la población de la localidad de Gualeguaychú, que mantuvo cerrado el puente fronterizo.

"Mantuve varias reuniones desde el minuto cero con autoridades de Uruguay para dejar clara nuestra posición: la refinería de combustibles sintéticos proyectada en Paysandú tiene que relocalizarse", aseveró Frigerio, quien celebró que el estudio de impacto ambiental incluya a Colón, la ciudad fronteriza con Paysandú. "Vamos a seguir muy de cerca sus conclusiones para definir los próximos pasos", consideró.

En un video que acompaña la publicación, Frigerio refuerza su idea: "No podemos permitir una nueva Botnia. No podemos, después de ese tremendo mal paso que dio la Argentina, repetirlo".

Aseguró que en ese caso de principios de siglo las autoridades argentinas demoraron en ponerse en marcha para frenar la construcción del lado uruguayo, pero en su caso ya mantuvo tres instancias y el canciller, Pablo Quirno, lo acompañó en dos.

"No fueron cuando la obra estaba en marcha, estamos haciéndolas para evitar que esto prospere. Estamos aprendiendo de los errores que cometió la Argentina no hace mucho tiempo", dijo, y luego agregó: "Si tenemos que ir a La Haya (en referencia a la Corte Internacional de Justicia), vamos a La Haya; si tenemos que ir a la Corte de Derechos Humanos, vamos a la Corte de Derechos Humanos. A todos lados vamos a ir", aseveró.

De qué depende el proyecto de HIF Global en Uruguay

Olivera explicó que "hoy hay dos variables que determinan la continuidad del proyecto" de HIF Global en Uruguay. Una es la presentación del permiso de autorización ambiental previo, que la empresa ya lo hizo y se aguarda la respuesta del Ministerio de Ambiente. Allí la empresa debía incluir una serie de respuestas a preguntas que se hacían desde Argentina y Uruguay pidió sumar.

"Si cumple, el Estado le tiene que dar la autorización", dijo el intendente. La otra "depende netamente del gobierno, que es asegurar el punto de equilibrio en el costo de la energía que haga viable el proyecto". Aquí interviene la UTE, la empresa pública responsable del suministro eléctrico.

Si ambas variables se complementan favorablemente, la empresa empezará a construir su planta el año que viene.

HIF Global pretende instalar una planta de hidrógeno verde en Uruguay. Foto: El País

Además de la planta de e-combustibles, está prevista la instalación de dos parques, uno de energía fotovoltaica y otro de eólica.

"No hay una fila de empresas grandes para instalarse en Uruguay; la fila es en sentido contrario. Lamentablemente las últimas noticias hablan de empresas mandando gente al seguro de paro. La desazón por un lado es inversamente proporcional a la expectativa que genera esta empresa. Se trata de la mayor inversión en la historia del Uruguay", apuntó Olivera, deseoso de que el proyecto se concrete.

Contó que se requerirán miles de personas para trabajar en la construcción y luego cientas para puestos fijos en la empresa. A su vez está previsto el desarrollo de infraestructura como la llegada del tren a Paysandú, lo que hará viables "otros emprendimientos".