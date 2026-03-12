Paysandú "contra las cuerdas" por cierres: "¿Quién va a venir a instalarse?", cuestionó el intendente

La ministra de Industria, Energía y Minería, Fernanda Cardona, recibió al intendente de Paysandú, Nicolás Olivera, junto a otros representantes del departamento, en una reunión ayer. El motivo del encuentro fue la difícil situación que atraviesa Paysandú en materia de empleo, cierre de empresas y en especial por la parada de la producción de pórtland por parte de Ancap. “¿Quién va a venir a instalarse para tener los mismos problemas?”, dijo Olivera a El País en relación al problema de competitividad que enfrenta Uruguay.

Según comunicó el Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM), Cardona propuso a Olivera –quien también se desempeña como presidente del Congreso de Intendentes– trabajar en un acuerdo con el resto de las intendencias para que éstas compren pórtland a Ancap, con motivo del plan de reorganización del negocio pórtland propuesto por la empresa pública.

“Un acuerdo de este tipo podría colaborar con mejorar la ecuación del negocio” y, por tanto, brindar un “horizonte más optimista” en cuanto a la producción del pórtland y el trabajo asociado, dijo Cardona. “Estos espacios de trabajo no solo son la mejor representación de nuestra democracia”, sino que también generan la oportunidad de “intercambiar información y propuestas a tiempo”, añadió.

Reunión entre autoridades de Paysandú y el MIEM. Foto: MIEM.

Sin embargo, Olivera sostuvo a El País que el encuentro fue más amplio que solo el negocio del pórtland y defendió que la solución a las pérdidas que arroja el negocio del pórtland “no va por ahí”.

Por su parte, el diputado de Paysandú, Fermín Farinha, señaló a El País que “se requieren definiciones, pero no las encontramos” tras la reunión. El jerarca también agregó que el planteo de que las intendencias compren pórtland “estuvo sobre la mesa”, pero el congreso coincidió en “no generar falsas expectativas”.

Crisis Estructural

Olivera defendió que existe un “problema estructural muy fuerte” en el país, vinculado a asuntos logísticos, tributarios y de energía “que impactan en todos los sectores y cuanto más lejos de Montevideo es, más grande es la brecha”.

El intendente de Paysandú también resaltó la distancia entre el departamento y los centros de consumo concentrados en la capital. El jerarca reconoció que “producir es más caro y más inviable cuanto más lejos estás de los centros de consumo o del Puerto de Montevideo”. “Hoy estamos contra las cuerdas”, agregó.

“A partir de que tienen problemas, (como) el valor de la energía, el tema tributario, la logística. Si (las empresas) están peligrando por esos problemas, ¿contame quién va a venir a instalarse para tener los mismos problemas?”, cuestionó.

El negocio

El negocio del pórtland en Uruguay registra números rojos desde 1999, por lo que la actual dirección de la empresa pública decidió trasladar la producción de cemento a una de sus plantas ubicada en Minas, Lavalleja ya que “reúne las condiciones para ese mayor desarrollo del producto”, explicó la presidenta de Ancap, Cecilia San Román ante el Parlamento en diciembre del año pasado cuando presentó los números de la petrolera.

En esa instancia, también participó Cardona, quien defendió que la idea del gobierno “es mantener todas las áreas de trabajo operativas”. Sin embargo, Olivera no se mostró de acuerdo y señaló a El País que “si estás trasladando gente, diciendo que no va a haber una operativa del horno, conceptualmente fábrica de pórtland va a dejar de ser”.

Foto: MIEM.

“La decisión que nos transmite (la ministra) con firmeza es que el gobierno va a avanzar en la reestructura del negocio porque quiere dejar de perder plata y está decidido hacerlo en un plazo no muy largo”, dijo el intendente de Paysandú y agregó: “Nuestra definición es que avance en todo lo que sea necesario, pero que no sea a expensas de Paysandú”. Farinha también coincidió con esta idea y señaló que “comparten los objetivos pero que no lo pague Paysandú descapitalizando industrias y puestos de trabajo”.

Por otra parte, Federación Ancap (Fancap) propone la idea de un fideicomiso: una herramienta que funciona como alternativa de financiamiento de las inversiones; se pueden emitir títulos de deuda o certificados de participación en el mercado de capitales para conseguir fondos. “Yo no veo hoy que Ancap tenga otro escenario que no sea el de concentrar determinadas actividades”, consideró Olivera.

Otros cierres

La problemática del pórtland no es la única que enfrenta Paysandú ya que cada vez más industrias se muestran en una situación crítica, lo que se ha reflejado en la tasa de desempleo publicada por el Instituto Nacional de Estadística (INE). El indicador se situó en 10,8% entre noviembre de 2025 y enero de 2026 (segundo departamento con mayor tasa de desempleo, luego de Treinta y Tres, que se situó en 13,8%).

El frigorífico Casa Blanca (Fricasa) anunció que suspenderá sus actividades debido al alto costo del ganado, lo que deja afuera del mercado laboral a unos 220 trabajadores.

Por otra parte, luego del anuncio de cierre temporal por dos meses de la planta de Cervecería y Maltería Paysandú (Cympay), la empresa AmBev-Cympay (del grupo multinacional homónimo) que se dedica a producir la marca de cerveza Norteña, solicitó al MTSS una ampliación del cierre temporal de la planta por dos meses más

“El año pasado Fricasa tuvo US$ 2 millones por consenso de seguro de paro y ahora le va a costar US$ 150.000 a AmBev”, dijo Olivera y agregó: “El día que (estas empresas) quieran cerrar te van a decir un día antes cerramos y cumplimos con todo lo que tenemos que cumplir”.

“¿Qué tan creativo se puede poner el gobierno, Ancap o las intendencias para mitigar el daño que se genera?, cuestionó Olivera y agregó: “Porque si sumás lo de Ancap, AmBev, Fricasa y otros temas que tenemos como la diferencia cambiaria, el último que apague la luz y cierre la puerta”.

Por su parte, Farinha señaló que la situación en el departamento “preocupa” ya que “va en detrimento de trabajadores y empresas”. “Se van a generar situaciones de desarraigo”, aseguró el diputado debido a los cierres que se registraron en las últimas semanas.