El desempleo baja en departamentos del litoral uruguayo, ¿cómo varió el mercado laboral, según el INE?

La mayoría de los departamentos de Uruguay fronterizos con Argentina tuvieron entre noviembre de 2025 y enero de este año un descenso en la tasa de desempleo en comparación con el mismo período de años anteriores.

Este martes, el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) presentó su informe de mercado de trabajo por área geográfica de residencia, en el que muestra el índice de actividad —que mide el porcentaje de población empleada y/o que busca trabajo en relación a la Población en Edad para Trabajar (PET)—, empleo —que mide el porcentaje de población ocupada en relación al PET— y desempleo que mide el porcentaje de población que busca empleo y no tiene en relación a la Población Económicamente Activa (PEA)— en las diferentes regiones del país.

Entre noviembre de 2025 y enero de 2026, Maldonado tuvo el índice de empleo más alto (67%), seguido por Soriano (65,7%), Flores (64,6%), Florida (62,9%) y Lavalleja (61,5%).

Contrario a esto, Treinta y Tres tuvo el desempleo más alto (13,8%) y le siguieron Paysandú (10,8%), Colonia (9,4%), Río Negro (9,2%) y Rivera (8,8%).

En tanto, en Montevideo el empleo fue 60,7% y el desempleo 7%, al tiempo que en Canelones el empleo fue 59,1% y el desempleo 8%.

Según los datos del último censo, estos dos departamentos acumulan poco más de 1,9 millones de habitantes, lo que representa casi un 55% de la población de Uruguay.

Instituto Nacional de Estadísticas Foto: Archivo El País.

En el caso de los departamentos de Paysandú, Río Negro y Salto, conectados con Argentina mediante fronteras terrestres, el desempleo bajó respecto de años anteriores.

Mientras que en Paysandú el desempleo fue 10,8%, según el último informe, y entre noviembre de 2024 y enero de 2025 era del 10,6%, entre noviembre de 2023 y enero de 2024 era de 11,2%.

En Río Negro, entre noviembre de 2023 y enero de 2024 el desempleo era 13%, entre noviembre de 2024 y enero de 2025 era 15,9% y ahora se situó en 9,2%.

Finalmente, en Salto pasó de 11,7% a 10,3% y en esta oportunidad volvió a descender ubicándose en 8,2%.

La tasa de desempleo en Uruguay se ubicó en el 7,4% en enero, mientras que la tasa de actividad se situó en 64,6%, al tiempo que la tasa de empleo fue de 59,8%.

EFE