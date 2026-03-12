Pablo Mieres sobre la respuesta de Flavio Perchman: "Nos indigna cómo están manejando a Nacional"

Nacional atraviesa un momento complejo en el plano deportivo después de las dos derrotas al hilo frente a Juventud de Las Piedras y Peñarol por el Torneo Apertura. Después de la caída en el Parque Artigas llegó a peligrar la continuidad del entrenador Jadson Viera hasta que fue respaldado por la comisión directiva. En este contexto, Pablo Mieres, ex ministro de Trabajo y Seguridad Social y reconocido hincha del tricolor, criticó a la actual gestión del club: "Que más tiene que pasar para que esta inepta Directiva de Nacional cambie el técnico?”, publicó el líder del Partido Independiente en su cuenta de “X” (Twitter) el lunes pasado.

La respuesta de Flavio Perchman, vicepresidente del Bolso, llegó este jueves por la mañana: "Lo que dijo Pablo Mieres, a quien por supuesto lo conozco, representa menos de lo que representamos nosotros. Quiso tener un poquito de notoriedad. ¿Cuántos votos sacó en la última elección? No llegó ni a edil. La opinión de Pablo Mieres me dalo mismo. Si no se siente representado dentro de dos años que vote lo que tenga de votar, pero la verdad no sé qué sabe de fútbol Pablo Mieres, pero que se quede tranquilo porque a mí me representa menos de lo que nosotros lo representamos a él. Después sobre la ineptitud o no, nosotros vamos un años, un campeonato”, expresó en diálogo con “La Mañana del Fútbol” (El Espectador Deportes).

El entredicho público se profundizó sobre el mediodía cuando Mieres se refirió a las declaraciones de Perchman: "Que no cambie de tema. En algún momento si quiere hablamos de política, pero ahora estamos hablando de fútbol y de Nacional y a muchos de los que somos hinchas nos indigna cómo están manejando a la institución y su conducción deportiva. Lamento si no le gusta pero es lo que sentimos muchos".

Que no cambie de tema. En algún momento si quiere hablamos de política, pero ahora estamos hablando de futbol y de Nacional y a muchos de los que somos hinchas nos indigna como están manejando a la institución y su conducción deportiva. Lamento si no le gusta pero es lo que… https://t.co/VLw7g83vli — Pablo Mieres (@Pablo_Mieres) March 12, 2026

El Bolso buscará comenzar a revertir la crisis futbolística este viernes cuando reciba a Wanderers desde las 20:00 horas en el Gran Parque Central por la sexta fecha del Apertura. Suma siete puntos de 15 posibles y se ubica a tres del pelotón de líderes.