El "blindaje" que prepara Nacional para su masterplan del Gran Parque Central y qué objetivo persigue

Nacional tuvo una cumbre importante sobre el megaproyecto del Gran Parque Central durante la sesión de directiva. A pesar de las rispideces generadas en la previa en relación a si el masterplan implicaba o no una deuda para el club, después de más de dos horas de intercambio el mensaje fue de unidad absoluta.

“Fue una reunión larga, pero muy buena, positiva y constructiva. Me voy muy satisfecho con la reunión que tuvimos y con mucha unidad, que es lo importante para el club”, sostuvo el dirigente Alejandro Balbi a la salida en diálogo con Carve Deportiva.

Y su par Javier Gomensoro añadió: “En cuanto al masterplan hubo unanimidad y ahora estamos viendo las formas y los caminos que nos permitan transitar unidos”.

La Comisión de Patrimonio y Obras, encabezada por Santiago Aldabalde, presentó un informe completo junto con la consultora CPA Ferrere, la designada para realizar el modelado económico y financiero.

Si bien el proyecto consta de 14 etapas, de los intercambios surgió idea de priorizar las obras en el estadio de fútbol y en principio no incluir las asociadas al techado, que son las últimas tres, lo que reduciría de forma notoria la inversión a realizar. También se resolvió crear una subcomisión para avanzar en los detalles operativos del masterplan y pusieron especial énfasis en “blindar” al proyecto.

Render del masterplan del Gran Parque Central. Foto: cedida a Ovación.

¿En qué consiste? En lograr que, una vez que se apruebe el proyecto en directiva y pase por una asamblea de socios, establezcan una modificación en el estatuto para que la iniciativa de modificar el proyecto sea privativa de la directiva. En la actualidad, la Asamblea General Extraordinaria se puede convocar reuniendo por lo menos el 3% de los socios habilitados a votar, según el artículo 24 “B”, inciso C, del reglamento general del club.

Según le informaron a Ovación, lo que pretenden es una “norma garantista” que evite “tirar por la borda” todo el trabajo realizado a raíz de un cambio de ejercicio o de la iniciativa de una minoría.

Por estas horas trabajan en la elaboración de un borrador que permita requerir de otro tipo de mayorías en directiva para poder realizar cambios en el megaproyecto después de aprobado. La idea inicial había sido 2/3 de los participantes, pero evalúan subirlo a ¾.

Para esta iniciativa privativa de la directiva, se va a requerir 2/3 o ¾; si una directiva ganó 6/5, se va a una asamblea y ahí una mayoría muy pronunciada de socios toma la decisión. Garantiza que si firmás contratos y demás, no te lo tiren por la borda.

Aún es muy temprano para establecer plazos porque trabajan de forma intensa en las posibles vías de financiamiento, que incluyen inversores extranjeros o dinero genuino del club. Pero en la interna consideran que, si logran avanzar en el plan antes de terminar el primer semestre, en el cierre del año podrían comenzar algunas obras.

En este sentido consideran primordial la ampliación del aforo, que alcanzaría unos 45.000 espectadores, el cierre del estadio con la colocación de las cuatro torres, las plazas de estacionamiento para 1000 personas y el mini arena polideportivo para unos 5000 espectadores.

En este último caso trabajan para acercar al club alguna empresa de espectáculos que pueda estar interesada en tener la concesión del espacio por cierto lapso a cambio de determinadas condiciones, como ceder el espacio para los partidos de básquetbol.

Si bien hay cierto hermetismo en relación a las cifras, si toman como prioridad el estadio de fútbol con las implementaciones mencionadas la inversión oscilaría entre los US$ 40.000.000 y US$45.000.000, aunque está sujeta a posibles cambios.