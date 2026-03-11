Nacional y Peñarol fueron multados otra vez por la Comisión Disciplinaria de la AUF: cuánto deben pagar

A poco del inicio de la sexta fecha del Torneo Apertura de la Liga AUF Uruguaya 2026, la Comisión Disciplinaria de la casa madre del fútbol local dio a conocer que Nacional y Peñarol fueron sancionados. Algo que ha sido recurrente en lo que va del año.

El equipo que dirige técnicamente Jadson Viera fue a Las Piedras el pasado domingo donde cayó 3-1 a manos de Juventud. Eso no fue lo único malo que recibió el conjunto tricolor, debido a que la Comisión Disciplinaria lo multó con 35 Unidades Reajustables ( que equivale a 64.367,80 pesos uruguayos) porque sus simpatizantes cantaron canciones violentas e ingresaron una bandera de un tamaño superior al permitido, según especificó el documento del organismo de la AUF.

Esto no es nuevo para el equipo tricolor, ya que en la cuarta fecha —cuando cayó ante Peñarol en el Gran Parque Central por 1-0— acumuló su tercera multa en el 2026. En esa oportunidad la sanción se produjo por "responsabilidad objetiva de los clubes" y por no respetar parte de lo establecido en el protocolo de seguridad de AUF. En especial, por el uso de banderas, pirotecnia, proyectiles y la realización de determinados cánticos.

Hinchas de Nacional durante el clásico ante Peñarol disputado en el Gran Parque Central. Foto: Ignacio Sánchez.

Las multas de Peñarol

Estadio Campeón del Siglo. Foto: Estefanía Leal.

Asimismo, el equipo que dirige técnicamente Diego Aguirre también fue multado por la Comisión Disciplinaria de la AUF con 25 Unidades Reajustables (47.775 pesos uruguayos). Esto tras el empate 1-1 ante Danubio en el Campeón del Siglo el pasado sábado debido a que los hinchas mirasoles entonaron "canciones" violentas.

Fue la cuarta multa que recibió Peñarol en la actual temporada, ya que la última había sido ante Deportivo Maldonado en el CDS donde debió abonar 150 UR, que rondan los $ 277.774. ¿El motivo? Se registraron proyectiles arrojados al campo de juego que derivaron en el parate del encuentro entre mirasoles y fernandinos durante varios minutos y donde el árbitro Javier Feres incluso dialogó con los encargados de seguridad por esa situación.

Lo que se le viene a los grandes

Nacional volverá a tener acción este viernes cuando reciba a Wanderers en el GPC, a partir de la hora 20:00, por la sexta fecha del Torneo Apertura de la Liga AUF Uruguaya 2026. El Bolso buscará cortar la racha de dos derrotas consecutivas, algo que será fundamental para Jadson Viera, quien viene muy cuestionados por esos resultados.

Peñarol, por su parte, jugará este sábado ante Albion en el Estadio Centenario, desde la hora 20:30. El elenco que comanda Aguirre querrá dejar atrás el trago amargo del empate 1-1 ante Danubio en el CDS.