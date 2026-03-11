Fede Valverde hizo el partido de su vida y, con este hat-trick, Real Madrid goleó 3-0 al City en Champions

La segunda jornada de los octavos de final de UEFA Champions League tenía al partido entre Real Madrid y Manchester City en el Santiago Bernabéu como el plato fuerte. "Tenemos que dar el máximo para sacar un buen resultado para la vuelta", había palpitado el uruguayo Federico Valverde en la conferencia de prensa previa al encuentro y no solo estuvo a la altura de sus palabras si no que las superó habiendo marcado los tres goles del equipo Merengue con los que sacaron una buena ventaja de cara a la vuelta con el equipo Ciudadadano.

Primer tiempo:

Una buena y una mala para el equipo Merengue en los primeros minutos. Estaba fino con la peltoa y eso era postivio, pero cuando se adelantaba dejaba muchos espacios para el contrgolpe y el City tuvo tres en los primeros cinco minutos. A los siete, llegó la primera del Real. Esta vez a los Ciudadanos les tocó hacer la transición para defender y el equipo local encontró una buena asociación entre Vinicius y Brahím Díaz que terminó con el marroquí exigiendo a Gigio Donnarumma a una gran respuesta para mandar al córner.

Las transiciones y la presión estaban a la órden del día y el gol del Real Madrid llegaría desde un saque de arco. Manchester City presionó la salida del equipo Merengue y el arquero Thibaut Courtois decidió jugar en largo, un zurdazo medido para la corrida de Federico Valverde que primero le ganó la espalda a Nico O'Reilly y luego, ante la salida del arquero Donnarumma, tocó por un lado, fue a buscar por el otro y definió justo cuando se quedaba sin ángulo. Excelente control orientado del uruguayo y una definición precisa en el momento justo.

El Pajarito, que había dicho que necesitaban dar el máximo esta noche, estaba realmente inspirado y, antes de la media hora, se entendió perfecto con Vinicius Junior para estirar la ventaja. El brasileño leyó perfecto la diagonal del uruguayo, Federico Valverde quedó en zona de definición y sacó una volea cruzada de zurda para vencer a Donnarumma.

A los 38 minutos, Real Madrid tuvo que defender un tiro de esquina y en primera línea estuvo el Pajarito para ganar de cabeza. El uruguayo estaba en una noche consagratoria, una más, y lo demostró algunos minutos después. A los 42 minutos otra vez interpretó muy bien la intención de un compañero, Brahim Díaz lo habilitó de manera notable y Federico Valverde definió lleno de jerarquía. Sombrerito al primer defensor que salió a ahogarlo y volea al segundo palo de Donnarumma. Una locura.

Segundo tiempo:

Apenas comenzó el segundo tiempo, Brahim Díaz no pudo con Donnarumma, que evitó el cuarto, y Vinicius Junior no alcanzó a conectar el rebote. Parecía que solo Fede Valverde podía hacer goles en la noche mientras que el City estuvo cerca de descontar en un córner cuando Nico O'Reilly conectó por el segundo palo aunque todo estaba anulado porque Erling Haaland le había cometido infracción a Thibaut Courtois.

A los 57 minutos, penal del Donnarumma sobre Vinicius y todo el Bernabéu pidió para que lo ejecturara el Pajarito, pero Vini ya había pedido la pelota y se hizo cargo de la infracción que a él mismo le habían cometido. Eligió el palo derecho del arquero y hacia su izquierda también fue el italiano para evitar el cuarto tanto del equipo Merengue.

Era la noche de Valverde y definitivamente no era la de Manchester City. A los 74 minutos el juvenil Thiago Pitarch, de 18 años, recibió de Courtois dentro del área en una salida con pelota de Real Madrid y no se percató de la marca de un futbolista Ciudadano a su espalda. Éste llegó a puntear la pelota al tiempo que el español intentaba girar y casi termina en el descuento de los de Pep Guardiola. No fue así por la respuesta llena de reflejos del arquero Merengue. Tremenda reacción.

Real Madrid 3-0 Manchester Cityfirmadas

Día. Miércoles 11 de marzo

Hora. 17:00

Torneo. Champions League, octavos de final

Transmite. ESPN/Disney+

Real Madrid: Courtois, Trent, Rüdiger, Huijsen, Mendy; Tchouaméni, Fede Valverde, Thiago, Güler; Brahim y Vinícius.

Manchester City: Donnarumma; Khusanov, Ruben Dias, Marc Guéhi, O’Reilly; Rodri, Bernardo Silva, Savinho, Semenyo, Doku y Haaland.

Goles. 20' Federico Valverde (1-0); 27' Federico Valverde (2-0); 42' Federico Valverde (3-0).

Incidencias. A los 57 minutos, el brasileño Vinicius Junior falló un penal. Atajó Donnarumma.

Árbitro. Maurizio Mariani

Estadio. Santiago Bernabéu

La previa:

Con siete bajas por lesión, incluido el goleador Kylian Mbappé, el entrenador Álvaro Arbeloa sostiene como titulares por segundo partido consecutivo a Ferland Mendy y Brahim Díaz. La novedad es el regreso de Huijsen, tras sanción, al centro de la defensa, en detrimento de Raúl Asencio, quedándose en el banco Eduardo Camavinga. El únicop '9' del que dispondrá entre las variantes el equipo Merengue será Gonzalo García.

Por su parte, Pep Guardiola opta de inicio por colocar al habilidoso futbolista belga Jérémy Doku en banda en lugar del galo Rayan Cherki, a la vez que en defensa opta por un central como lateral derecho, el uzbeko Abdukodir Khusanov en detrimento del portugués Matheus Nunes, centrocampista reconvertido a lateral por el técnico español. Además, el noruego Erling Haaland cumple con la previsión y, tras descansar el fin de semana, es titular como principal amenaza ofensiva.

Federico Valverde define para abrir la cuenta en el partido entre Real Madrid y Manchester City por la ida de octavos de final en Champions League. Foto: AFP

En la conferencia de prensa previa al partido, Federico Valverde, capitán del Real Madrid, tomó la palabra. "Nosotros intentaremos dar el máximo. Cada uno al que le toque jugar aportará su granito de arena en un partido tan importante. Así vamos a sacar las cosas adelante. Del primer al último jugador y del cuerpo técnico damos la vida para que las cosas mejoren y la afición se sienta orgullosa", dijo el uruguayo.

A fines de 2025, estos dos equipos ya jugaron por la fase de liga en el Santiago Bernabéu y fue victoria del Manchester City por 2-1. "Es un partido diferente al último. Al ser con ida y vuelta cambia bastante. Sabemos que es muy importante sacar un buen resultado para ir más tranquilos a la vuelta. Intentaremos que no se nos escape el partido por errores nuestros como el último", analizó el uruguayo.