Con Ronald Araujo de titular y capitán, Barcelona rescató en empate en la hora ante Newcastle por Champions

El Barcelona, con el uruguayo Ronald Araujo como titular y capitán, intentó aprovecharse de su bien momento como líder de LaLiga de España ante un Newcastle United que está en mtiad de tabla de la Premier League, pero las Urracas merecieron la victoria en un partido que los puso en ventaja a los 86 minutos, pero Barça encontró una igualdad que vale oro en los minutos de descuento.

Primer tiempo:

Las Urracas salieron a buscar el partido y casi consiguen la apertura a pocos minutos de comenzado el encuentro. Sandro Tonali pescó un rebote en un córner al borde del área, cabeceó, Joan García no pudo contener y Pau Cubarsí despejó sobre la línea. A los 16 minutos el arquero del Barça sí se luició ante un remate de Anthony Elanga.

Ronald Araujo, titular ante la baja de última hora de Eric García, tuvo el difícil trabajo de tener que luchar con el delantero danés Willian Osula de 1,91m siendo los tiros de esquina cerrados una de las mejores armas del equipo de la Premier League. El uruguayo lo soportó bien en un primer tiempo con muy pocas situaciones de gol.

Después de un primer cuarto de hora bastante entrenido, el Barcelona se acomodó en el St. James Park y empezó a tener más la pelota, pero no logró quebrar la última línea del Newcastle. Lamine Yamal estuvo bastante movedizo e intentó buscar en repetidas ocasiones a Robert Lewandowski para que el alemán pivoteara, pero el lungo delantero estuvo bien contenido.

Segundo tiempo:

El complemento no estuvo mucho más entretenido que la primera parte. Newcastle comenzó a ser un poco más superior al Barcelona, que sufrió la lesión de Marc Bernal, pero no lograba capitalizarlo en el marcador. Sin muchas situaciones, el partido ganaba en suspenso hasta los 75 minutos.

Entonces las Urracas encadenaron buenos movimientos ofensivos en un contragolpe que tomó retrocediendo a la última línea del Barcelona. Anthony Gordon recibió sobre banda izquierda, abrió el pie notable, pero la pelota dio en el palo y cuando Joelinton capturó el rebote, y convirtió, estaba en posición adelantada. Habría sido justa la ventaja para el equipo local, que finalmente llegó.

Los cambios que intentó el Newcastle funcionaron muy bien y cerca de la hora Jacob Murphy se asoció muy bien por banda derecha hasta sacar un centro notable al segundo palo que encontró la cabeza de Harvey Barnes. Un golazo a los 86 minutos que parecía ponerle la tapa al partido.

¡LAS URRACAS LE DAN UN GOLPAZO A LOS CULÉS EN EL FINAL! HARVEY BARNES APARECIÓ LIBRE Y MARCA EL 1-0 DEL NEWCASTLE ANTE BARCELONA SOBRE EL CIERRE. ¡SORPRESA TOTAL!



📺 Toda la #UCL por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/fFiXOdVwvd — SportsCenter (@SC_ESPN) March 10, 2026

No era un mal resultado para el Barcelona, la serie estaba abierta y define de local, pero consiguió algo mucho mejor cuando, en el cuarto y último minuto de descuento, le cometieron un penal a Dani Olmo y Lamine Yamal cambió por gol.

¡LAMINE AL RESCATE DE LOS CULÉS! YAMAL ABRIÓ EL PIE Y MARCÓ EL 1-1 DEL BARCELONA ANTE NEWCASTLE. ¡LA SERIE QUEDÓ ABIERTA!



📺 Toda la #UCL por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/EW5BoGKikD — SportsCenter (@SC_ESPN) March 10, 2026

William Osula de Newcastle ante Ronald Araujo de Barcelona en el partido entre ambos por UEFA Champions League. Foto: EFE

Newcastle 1-1 Barcelona

Hora. 17:00

Torneo. Champions League, octavos de final

Transmite. ESPN/Disney+

Newcastle. Aaron Ramsdale; Kieran Trippier, Malick Thiaw, Dan Burn, Lewis Hall; Jacob Ramsey, Sandro Tonali, Joelinton; Anthony Elanga, Willian Osula, Harvey Barnes.

DT. Eddie Howe

Barcelona. Joan García; Joao Cancelo, Ronald Araujo, Pau Cubarsí, Gerard Martín; Marc Bernal, Pedri; Lamine Yamal, Fermín López, Raphinha; Robert Lewandowski,

DT. Hansi Flick.

La previa:

Aunque las Urracas vienen de eliminar sin mayores problemas al Qarabag de Azerbaiyán, su realidad en la Premier League no es la mejor, se ubican decimo-segundos, y reciben al Barça que está primero en LaLiga de España con cuatro puntos de ventaja sobre el Real Madrid. El equipo español fue uno de los ocho equipos que avanzó directamente a octavos de final mientras que los ingleses superaron la fase de playoff con un global de 9-3- Newcastle viene de caer como local 3-1 ante Manchester City y Barcelona llega a este partido luego de vencer 1-0 a Athletic Club como visitante sumando su cuarta victoria de forma consecutiva.

El Barça no podrá contar con Jules Kounde, Alejandro Balde, Andreas Christensen y Eric García en el sector defensivo y el entrenador Hansi Flick apostó por incluir en el once inicial al uruguayo Ronald Araujo. Las buenas nuevas para el entrenador son las vueltas de Pedri, Raphinha y Fermín López.