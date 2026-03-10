El Galatasaray, con Lucas Torreira, le hizo sentir el infierno turco a Liverpool en Champions League

Comenzaron los octavos de final de la UEFA Champions League y Galatasaray fue local ante Liverpool y le hizo sentir un verdadero infierno turco a los de Anfield que, relegados en la Premier League, apuestan su gran inversión al plano internacional. El uruguayo Lucas Torreira fue titular y los Leones viajarán a Inglaterra con ventaja de 1-0 gracias al gol de Mario Lemina.

Primer tiempo:

Apenas comenzó el partido, los Reds se pusieron el traje de protagonistas. Mohamed Salah generaba peligro por banda derecha del ataque y Los Leones le dejaron el gol servido a Dominik Szoboszlai, pero le erró al arco vacío desde afuera del área tras un error en la salida.

Los de Anfield perdonaron, pero el equipo local estaba dispuesto a hacer sentir el infierno turco y pegó en la primera de peligro. Victor Osimhen ganó en un córner y dos cabezazos fueron gol con la aparición de Mario Lemina para abrir la cuenta.

Liverpool pareció no asumir el golpe del gol en contra y Galatasaray tampoco fue el equipo que, en ese mismo estadio, le hizo cinco a Juventus. El arquero Uğurscan Çakır tuvo una gran intervención y los Reds tuvieron más la pelota, pero no la tranquilidad suficiente como para resolver en el último cuarto y generarle más peligro al equipo local que pudo sostener la ventaja al entretiempo.

Lucas Torreira y Alexis Mac Allister en el partido entre Galatasaray y Liverpool por Champions League. Foto: EFE

Segundo tiempo:

Liverpool había tenido más la pelota, pero Galatasaray daba la sensación de generar más peligro. Para el complemento la tónica se mantuvo, aunque los Reds anunciaron cerca de la hora de partido con un remate de Szoboszlai que pasó cerca del palo derecho del arquero Cakir.

Aún así, el equipo local generaba mejores situaciones y parecía dispuesto a hacerle sentir a los de Anfield un verdadero infierno. Victor Osimhen convertía el segundo, pero la situación fue invalidada en buena ley por posición fuera de juego de Yilmaz.

El Galatasaray había cometido un error en la salida en el primer tiempo y volvió a otorgar gentilezas en el complemento. A los 65, Hugo Ekitike leyó bien una intención, anticipó un pase atrás que quedó corto y se fue mano a mano con el arquero que lo ahogó en el mano a mano.

A los 72 minutos, el golero de Galatasaray falló en un córner y la pelota entró en el arco luego de pegar en Konaté tras una carambola. Susto nada más para los Leones porque el VAR anuló la conquista por mano del defensor del Liverpool.

Galatasaray 1-0 Liverpool

Día. Martes 10 de marzo

Hora. 14:45

Torneo. Champions League, octavos de final

Transmite. ESPN/Disney+

Galatasaray. Uğurscan Çakır; Wilfried Singo, Dávinson Sánchez, Abdülkerim Bardakcı, Ismail Jakobs; Lucas Torreira, Mario Lemina; Barış Alper Yılmaz, Gabriel Sara; Noa Lang; Victor Oshimen.

DT. Okan Buruk

Liverpool. Giorgi Mamardashvili; Joe Gomez, Ibrahima Konaté, Virgil Van Dijk, Milos Kerkez; Ryan Gravenberch, Mac Allister; Mohamed Salah, Dominik Szoboszlai, Florian Wirtz; Hugo Ekitiké.

DT. Arne Slot.

La previa:

Los Leones, primeros en la Superliga de Turquía, vienen de eliminar a Juventus en los playoff después de un 5-2 como locales y de haber caído 3-2, con tiempo suplementario incluido, en Turín. Por su parte los Reds clasificaron directamente a esta instancia después de haber culminado en la primera fase en la tercera posición detrás de Arsenal y Bayern Munich.

La última vez que estos dos equipos se enfrentaron por esta competencia fue en setiembre de 2025 por la primera fase. El escenario fue el mismo, Turquía, y fue victoria de Galatasaray por 1-0 gracias a un tanto de Victor Osimhen, que este martes será titular.