Búsquedas en deporte: quién ganó entre Nacional y Peñarol y cuál fue la camiseta más buscada por los uruguayos

Los motores de búsqueda se utilizan para identificar intereses, tendencias y analizar el mercado, pero también a conocer los intereses y sueños de los usuarios. En Uruguay muchos de ellos tienen que ver con el fútbol, el deporte más popular en el país y entre las búsquedas en línea también se puede definir un clásico entre Nacional y Peñarol o qué tanto arraigo tiene la selección uruguaya.

El deporte no solo ocupa a los uruguayos, también los preocupa y en 2025 las búsquedas también se orientaron al bienestar. Más de 1.2 millones de búsquedas apuntaron a relojes smart que pueden monitorear la actividad física, desde caminatas hasta entrenamientos, y la salud en tiempo real, midiendo las pulsaciones. Más de cinco millones de uruguayos buscaron "suplementos" y entre los más solicitados están los proteicos (1.3 millones de búsquedas), magnesio, colágeno y creatina (con más de 620.000 búsquedas cada uno).

Pero en Uruguay el rey sigue siendo el fútbol. Esa palabra se buscó más de un millón y medio de veces y los motores de búsqueda también definieron un clásico. MercadoLibre, plataforma líder en compras y ventas por internet, también definió su propio clásico.

En la temporada 2025, Nacional, que ganó el Torneo Intermedio y la Tabla Anual, venció a Peñarol, campéón del Clausura, y se quedó con la Liga AUF Uruguaya, al tiempo que Liverpool fue el primer campeón del año en el Apertura. La camiesta del Bolso tuvo más de 99.000 búsquedas dentro de la plataforma y la del Manya más de 103.000. Pero hubo una más importante.

Uno de los temas que marcó la agenda deportiva en 2025 fue el cambio de indumentaria de la selección uruguaya. La Celeste pasó de la alemana Puma a la norteamericana Nike, con un transición de la marca local MGR en el medio. El cambio de proveedor para la selección uruguaya tuvo una buena recepción y la camiseta de Uruguay se solicitó más 118.000 veces.

Uruguay es de los países más futboleros del mundo y de los que mejor relación tienen en cuanto a futbolistas profesionales per cápita. Hubo más de 117.000 búsquedas de "championes de fútbol" en la plataforma.

Las figura públicas e ídolos también pueden medirse en estos motores de búsqueda y está claro quiénes son los referentes futbolísticos de los rioplatenses. Lionel Messi tuvo más de 42.000 búsquedas y Luis Suárez superó las 33.000.