Hace agua por todos lados: ¿Cómo se explica el rendimiento tan bajo de Nacional en el Torneo Apertura?

Nacional está a solo tres puntos de los líderes pero ya perdió ocho puntos en cinco fechas y está completamente en deuda con el juego. Más aún teniendo en cuenta la búsqueda de Jadson Viera y lo que plasmó como DT de Boston River.

Claro que las bajas de Christian Oliva y Julián Millán pasan factura, aunque Nacional sigue teniendo un plantel rico, interesante y con variantes. Claramente no se está evidenciando en cancha, porque en los últimos dos partidos (Peñarol y Juventud) el funcionamiento fue escaso, no hubo prácticamente jugadas de ataque bien hilvanadas y el poco riesgo que generó el tricolor fueron por impulsos individuales, como el remate frontal de Nicolás López o el gol de tiro libre de Maxi Gómez.

Nacional pretende salir jugando, y no encuentra los caminos, menos todavía cuando el rival realiza una presión alta como lo hizo el pedrense el domingo. La pelota termina con un envío en largo de Luis Mejía o de los centrales para que Gómez se debata solo contra los defensas en inferioridad numérica. Eso genera que el equipo quede estirado y que Nacional tenga que marcar supremacía en las segundas pelotas (juego sucio), algo que no logró. A su vez, los volantes nunca encontraron la cancha de frente, lo que provoca que el balón regrese a la defensa o al arquero.

Mauricio Vera y Agustín Dos Santos fueron superados en número e intensidad por Izaguirre, Roldán y Cecchini y la pelota pocas veces llegó bien jugada afuera para Verón Lupi, que perdieron muchos duelos. Por si fuera poco, los retrocesos defensivos fueron un horror, como se evidenció en el gol del 3-1.

En la salida...

Nacional apuesta a la salida en corto, donde involucra a Luis Mejía, pero está teniendo problemas con la presión alta.

Los volantes reciben de espaldas o muy atrás en el campo y el equipo se estira o la pelota regresa a Mejía o a los zagueros.

Paolo Calione volvió a jugar después de mucho tiempo. Foto: Leo Mainé.

En el mediocampo...

Viera no ha encontrado una solución a la salida de Oliva, quien le aportaba equilibrio e intensidad para presionar.

Vera y Dos Santos jugaron ante Juventud, pero se vieron superados por los tres volantes pedrenses y faltó marca.

Mauricio Vera y su debut en Nacional. Foto: Leo Mainé.

Los extremos...

Ha sido el talón de Aquiles del Nacional de Jadson porque no ha rendido ninguno. De los Santos es titular, pero se lesionó.

No han podido desequilibrar y solo han existido chispazos. Verón Lupi fue titular en todos, pero siempre fue sustituido.

El ataque...

La pelota le llega sucia a Maxi Gómez, que aún así se las ha ingeniado para generar peligro. Ha jugado más de pivot.

Es que el albo abusa de los pelotazos en largo al no encontrar los circuitos de juego, y si el equipo se estira, no sirve.