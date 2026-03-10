Orsi planteó a sus ministros que intensifiquen el diálogo interno y concreten las acciones de gobierno

El Consejo de Ministros de este lunes, que fue el segundo de este 2026 que convocó el presidente Yamandú Orsi en la Torre Ejecutiva, fue "bien lineal" en los mensajes que el mandatario trasladó a su gabinete, sobre todo en comparación con anteriores, señalaron a El País algunos de los consultados.

El gobierno está iniciando su segundo año, con la determinación de pasar a un nítido plano de concreción de acciones, un enfoque que estuvo arriba de la mesa en el encuentro del gabinete ayer al mediodía, en la Torre Ejecutiva.

El presidente, que como siempre se sentó en un extremo, y que estuvo también acompañado por el secretario y prosecretario de Presidencia (Alejandro Sánchez y Jorge Díaz, respectivamente) y la vicepresidenta Carolina Cosse, dio un mensaje al inicio del encuentro en el que sintetizó ese espíritu de gestión que buscará imprimirle a su gobierno —que ya tiene un Presupuesto propio— de aquí en más.

Orsi pidió en su intervención inicial que los ministros debían intensificar el trabajo "colectivo" y el diálogo intragabinete, y adelantó que las reuniones ministeriales tendrán una mayor "dinámica".

El objetivo no es otro que "imprimir velocidad a la gestión", remarcó otra de las fuentes del Ejecutivo consultadas para esta nota.

Es un diagnóstico que el oficialismo tiene desde hace varias semanas y que, como informó El País la semana pasada, también mira con preocupación el crecimiento de los niveles de desaprobación de los informes de opinión pública.

Las tres prioridades

El Consejo tuvo, en lo esencial, cinco momentos. Además de la intervención de Orsi, hubo cuatro exposiciones de parte de los ministros, dos de los cuales versaron sobre temas que suelen estar entre las primeras preocupaciones de los uruguayos que figuran en las encuestas —destacó a El País una fuente de Presidencia—: el mercado laboral y la seguridad pública.

Pero antes de eso intervino el ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, quien expuso un balance del impacto económico mundial que está teniendo la compleja guerra desatada en Oriente Medio, y que tiene a Irán sitiado por Estados Unidos e Israel, con víctimas civiles y militares que se acumulan día a día. Más allá de la dimensión humana, Oddone se refirió a las variaciones en el precio del dólar y el petróleo —en particular por el bloque del estrecho de Ormuz por parte de lo que aún queda de poder de la Guardia Revolucionaria Islámica— a las que Uruguay deberá estar atento por estos días.

Luego de eso siguió un informe del ministro de Trabajo y Seguridad Social, Juan Castillo, quien informó a todo el gabinete sobre las características de un proyecto de ley enfocado en estimular el empleo en todo el país. Es una iniciativa, según contó el dirigente comunista en el posterior diálogo con los medios, que "recoge experiencias previas del país vinculadas a políticas de promoción del empleo" y que incorpora herramientas de normativas como la ley de “Yo estudio y trabajo”, la ley de empleo juvenil y la ley de promoción de empleo aprobada en 2021. Está en su fase final y, según prevén en el Ejecutivo, será enviado al Parlamento al inicio de la semana próxima.

El siguiente en exponer fue Carlos Negro, ministro del Interior, quien ya comenzó a adelantar algunos de los pilares clave de lo que será el Plan Nacional de Seguridad a presentar antes de que termine marzo. "Estamos trabajando en la puesta a punto", dijo el ministro, que será interpelado por la oposición en los próximos días (ver recuadro), instancia en la que brindará detalles de este plan. Pero antes será presentado ante "el gabinete de seguridad del Poder Ejecutivo", lo que ocurrirá —dijo— el próximo lunes.

Lo que adelantó es que hay "medidas que ya están curso, medidas que se van a implementar en el corto plazo y medidas a largo plazo". "No nos olvidemos que es un plan particularmente ambicioso ya que se propone abarcar un período de 10 años, o sea más allá de esta gestión de gobierno, y que básicamente consta de siete ejes principales, de los cuales se van a desprender algo así como 79 acciones concretas, que se pueden también dividir en más de 10 medidas", detalló.

El último en exponer en el Consejo fue el ministro de Desarrollo Social, Gonzalo Civila, quien se refirió un problema del que el gobierno "es bien consciente", precisó a El País un integrante de la Torre Ejecutiva: las personas que viven en la calle. Según supo El País, el titular del Mides presentó un informe breve, y adelantó algunas líneas de acciones que planifica para este año.

Cruces con la oposición La respuesta de Negro a Bordaberry: "Las tarjetas amarilla y roja pertenecen al presidente" En las puertas de una interpelación de la oposición, promovida por el senador colorado Pedro Bordaberry, el ministro Carlos Negro fue consultado por algunas expresiones recientes del legislador convocante. En concreto, y en rueda de prensa lego de la reunión del gabinete, el titular de Interior fue consultado por la “tarjeta amarilla” que a criterio de Bordaberry significará esta interpelación, y que bien puede ser “roja” si la gestión de seguridad, y sus explicaciones en el Parlamento, no conforman a blancos y colorados. “La tarjeta amarilla y la roja yo creo que pertenecen al presidente de la República”, respondió Negro, que también se mostró molesto con que la oposición ya cuestione el plan de seguridad (que tendrá, dijo, más 100 medidas) que presentará en los próximos días. “Llama la atención que no conozcan el contenido del plan, pero están en contra”, dijo el ministro.