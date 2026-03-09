Bordaberry dice que interpelación a Negro “es tarjeta amarilla”: “Ojo que después viene la roja”

El senador del partido Colorado Pedro Bordaberry dijo este lunes que la interpelación al ministro del Interior, Carlos Negro, “es tarjeta amarilla” y puede ser antesala de decisiones más duras.

“Le dimos la chance, no pueden decir que no le dimos la chance. Mirá, ya te avisamos, tarjeta amarilla, esta interpelación es tarjeta amarilla, ojo que después viene la roja”, expresó el senador en diálogo con Arriba Gente (Canal 10).

“Dale, Negro, vamos. En vez de pegarle al parche empezá a hacer cosas: presentá el Plan de Seguridad, presentá el proyecto de ley del Instituto Nacional de Rehabilitación, vamos a aprobarlo. Metete adentro del ‘Escudo de las Américas’. Empezá a hacer cosas”, le dedicó el senador al ministro del Interior.

Consultado sobre cuál es su objetivo a la hora de interpelar a Negro, Bodaberry dijo que "esto que está pasando": "Por lo menos va a generar conciencia"; "¿La interpelación es hacer caer un ministro? Si no da las respuestas adecuadas, sí", agregó. El senador apuntó que el ministro tendrá el respaldo del Frente Amplio en el Senado, pero espera que también sea interpelado en la Cámara de Diputados.

¿Por qué Bordaberry interpelará a Carlos Negro?

Por otra parte, Bordaberry detalló cuándo fue que decidió interpelar a Carlos Negro: “Cuando escuché a Orsi, que dijo el 1° de marzo: ‘vamos a cumplir con 2.000 policías nuevos. Cubriendo 1.200 vacantes”. Es una tomada de pelo. Si vos tenés una vacante no es un policía nuevo”.

Una segunda razón que llevó al senador colorado a pedir la interpelación fue el hecho de que el Frente Amplio presentara como "un asunto grave y urgente" una "declaración sobre Cuba y contra el imperialismo yanqui".

"Basta, hace 40 años que están con el imperialismo yanqui y Cuba. Vamos a ocuparnos de los problemas de los uruguayos. Y ahí dije, estos están desconectados de lo que nos pasa a los uruguayos", expresó.

"Basta, vamos a interpelar y vamos a poner el tema de la seguridad arriba de la mesa y vamos a hablar y vamos a exigir y vamos a hacer las cosas, es lo que hay que hacer, o van a seguir jugando sueltos", enfatizó.

Negro dice que interpelación “obedece a una necesidad política de algunos actores”

El ministro del Interior confirmó el pasado viernes que concurrirá al Senado a responder en la interpelación. "Es de destacar que culminadas las 7 horas del llamado a Comisión Permanente nosotros ya anunciamos que íbamos a volver al Parlamento, sin necesidad de ser convocados, para presentar las conclusiones del Plan Nacional de Seguridad Pública. Esta convocatoria ya nos viene bien para hacer lo que ya teníamos planeado", dijo en rueda de prensa.

Consultado por si esta convocatoria responde a "una movida política", Negro indicó que "sin negar la situación que tiene el país en materia de seguridad, que viene de varios años atrás, esto seguramente obedece a una necesidad política de algunos actores".