Bordaberry contra Negro: "No hay rumbo, sino una especie de administración de la situación de inseguridad”

El senador colorado Pedro Bordaberry encabezó este jueves una conferencia de prensa en la que dio detalles sobre los motivos para convocar a una interpelación que realizará, con el apoyo de los partidos de la coalición, al ministro del Interior, Carlos Negro.

Luego de una reunión con otros dirigentes blancos y colorados, el legislador comenzó expresando que “la inseguridad está ya a niveles en Uruguay que no se aguantan más” y apuntó contra la gestión del gobierno y la cartera de Negro.

“Vemos en el Ministerio del Interior un inmovilismo, una falta de sentido de la urgencia muy importante. Asumieron el gobierno hace un año sin un plan. Yo nunca había visto en este país, y menos en un ministerio de importancia del Ministerio del Interior, que alguien asuma sin un plan, y que el plan sea que va a construir un plan. Tuvimos infinita paciencia con esa improvisación”, sostuvo.

Además de las críticas con respecto al Plan Nacional de Seguridad Pública, que será presentado la última semana de marzo, Bordaberry mencionó “otros motivos” para la interpelación al ministro, como la urgencia de descentralizar de Interior el Instituto Nacional de Rehabilitación (INR).

“El Presidente de la República dice que está de acuerdo. El ministro del Interior dice que está de acuerdo. Los legisladores del Frente Amplio dicen que están de acuerdo. Presentamos el proyecto en febrero del año pasado y se lo mandamos al Poder Ejecutivo y al ministro. No lo presentan, no lo traen, y dicen que presentaron un borrador a la bancada del Frente Amplio. De vuelta, este es un tema que no puede esperar más”, insistió.

El senador también criticó que “no se está cumpliendo con los anuncios que se hicieron de 2.000 policías más” y recalcó que, “todavía peor, se dice que se va a cumplir con llenado de vacantes, es decir, se va un policía y se pone otro en su lugar, una tomada de pelo”. Así, afirmó que la oposición va a “exigir las plazas que prometieron, porque el Uruguay necesita más policías”.

Asimismo, el senador aseveró que “no hay rumbo”, sino que “una especie de administración de la situación de la inseguridad”, y descartó que los cuestionamientos sean “por un tema político”.

Por su parte, Javier García, senador del Partido Nacional, dijo que “el gobierno está desconectado de la realidad”, pues el “combate al crimen debe ser el problema más importante que tiene Uruguay y del que menos respuestas ha dado el gobierno”.

“Quienes estamos acá sentados, integrantes de la coalición republicana, tenemos la autoridad política de reclamar esto, porque no esperamos un año sin hacer nada. Fuimos al diálogo que se planteó, que invitó el gobierno, y llevamos propuestas. Llevamos propuestas concretas en materia de seguridad, proyectos de ley, ideas, iniciativas administrativas. El propio ministro del Interior desestimó las propuestas que llevamos. Es una cosa muy particular. Se nos invita a un diálogo y se rechazan las propuestas que llevamos. Por eso creo que llegó el momento de pasar línea, hacer reaccionar al gobierno y que termine con el quietismo y la inacción”, aseguró.

Con respecto a la eventual fecha de presentación del plan de seguridad, Bordaberry señaló que la interpelación “no es solamente” por ello. De hecho, manifestó que, “si el plan es el de siempre del Frente Amplio, estamos en el horno”.

“Renunciaban a la represión por la prevención y la disuasión. Yo creo en la prevención y en la disuasión, pero si una persona delinque, la Policía la tiene que agarrar. Nos metieron en este lío el Frente Amplio, y lo peor es que ahora están ahí, sin tomar medidas, sin trabajar, derrotados”, declaró Bordaberry.