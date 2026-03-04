Bordaberry sube la apuesta en sus críticas por inseguridad: interpelará a Negro con el respaldo de la coalición

El senador colorado Pedro Bordaberry, quien ha mantenido un perfil crítico en cuanto a la gestión de la seguridad pública, ha decidido interpelar al ministro del Interior, Carlos Negro. Según supo El País, el líder de Vamos Uruguay logró alinear a la bancada colorada, y recibió también el apoyo del Partido Nacional, consolidando un bloque unánime dentro de la coalición opositora en la Cámara Alta para cuestionar la marcha del gobierno en su combate a la delincuencia.

Fuentes políticas confirmaron que el anuncio formal se realizará este jueves, luego de que Bordaberry termine de pulir los detalles con los demás socios de la coalición. Este movimiento busca no solo pedir explicaciones sobre las cifras de criminalidad, sino también marcar una postura firme ante lo que Bordaberry considera una falta de transparencia y eficacia en el control del delito.

Para entender este llamado a sala, es necesario observar las posturas que el líder de Vamos Uruguay ha sostenido recientemente. Bordaberry ha sido un crítico tenaz de cómo se gestionan y presentan los datos de seguridad.

En intervenciones previas, el senador planteó que sea el Instituto Nacional de Estadística (INE) el organismo encargado de llevar las cifras de delitos, buscando quitarle al Ministerio del Interior la potestad de "ser juez y parte" en la medición de su propia gestión. Para Bordaberry, la seguridad requiere una base técnica indiscutible, separada de los intereses políticos de turno.

El ministro Negro engrentaría así su desafío parlamentario más complejo hasta la fecha. Con la coalición abroquelada tras la figura de Bordaberry, la interpelación se perfila como un escenario de fuerte confrontación. No obstante, el Frente Amplio tiene mayoría propia en la cámara para respaldar la gestión ministerial.