Temas del día:
Montevideo, T 24° H 58%
AirEuropa
Obtener acceso ilimitado desde $245/mes Suscribite al 50% OFF
SUSCRIBIRME AHORA

¿Necesitás ayuda con tu suscripción?
Suscribite al 50% OFF
El País Información Política

Gobierno define últimos detalles y presentará el Plan de Seguridad Pública en la última semana de marzo

Desde la cartera señalaron que el documento base se está terminando de confeccionar y la fecha depende de la agenda de Orsi, para que pueda asistir.

El País
El País
05/03/2026, 17:57
Compartir esta noticia
+ Seguir en
Carlos Negro, ministro del Interior
Carlos Negro, ministro del Interior
Foto: Natalia Rovira

El gobierno apunta a presentar el Plan Nacional de Seguridad Pública la última semana de marzo, según señalaron fuentes del Ministerio del Interior a El País.

Desde la cartera señalaron que el documento base se está terminando de confeccionar y, si bien aún no hay una fecha concreta definida, se presentaría este mes, en función de la agenda del presidente de la República, Yamandú Orsi, para que pueda asistir al evento.

La oposición ha reclamado en más de una ocasión que el gobierno comunique el plan, en el marco de una serie de fuertes críticas de los partidos a la gestión del ministro del Interior, Carlos Negro.

En su discurso en la Asamblea General del pasado lunes, Orsi lo mencionó con el objetivo de “impulsar una estrategia de pacificación y desarrollo urbano”, ya que “no es un problema que se resuelva cada cinco años” y “se precisan miradas políticas a largo plazo”.

El plan surge de un diálogo entre actores partidarios, organizaciones sociales y empresas. En la presentación inicial de julio de 2025, se indicó que se planificaron cinco fases para el diálogo, que finalizó en diciembre.

Además, entre las líneas prioritarias del plan estarán los homicidios, la violencia, el control de armas y las reformas penitenciarias.

Relacionadas

¿Encontraste un error?

Reportar

Temas relacionados

Ministerio del Interiorseguridad pública

Te puede interesar