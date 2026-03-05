Gobierno define últimos detalles y presentará el Plan de Seguridad Pública en la última semana de marzo

El gobierno apunta a presentar el Plan Nacional de Seguridad Pública la última semana de marzo, según señalaron fuentes del Ministerio del Interior a El País.

Desde la cartera señalaron que el documento base se está terminando de confeccionar y, si bien aún no hay una fecha concreta definida, se presentaría este mes, en función de la agenda del presidente de la República, Yamandú Orsi, para que pueda asistir al evento.

La oposición ha reclamado en más de una ocasión que el gobierno comunique el plan, en el marco de una serie de fuertes críticas de los partidos a la gestión del ministro del Interior, Carlos Negro.

En su discurso en la Asamblea General del pasado lunes, Orsi lo mencionó con el objetivo de “impulsar una estrategia de pacificación y desarrollo urbano”, ya que “no es un problema que se resuelva cada cinco años” y “se precisan miradas políticas a largo plazo”.

El plan surge de un diálogo entre actores partidarios, organizaciones sociales y empresas. En la presentación inicial de julio de 2025, se indicó que se planificaron cinco fases para el diálogo, que finalizó en diciembre.

Además, entre las líneas prioritarias del plan estarán los homicidios, la violencia, el control de armas y las reformas penitenciarias.