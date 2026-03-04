La coalición habla de “inacción del gobierno” y exige "reacción" en seguridad, economía y agua potable

La coalición casi no analizó el discurso que, tan solo 24 horas antes, había dado el presidente Yamandú Orsi ante la Asamblea General. ¿El motivo? Entiende que no abordó los tres principales temas que enfrenta el país, los que busca poner en agenda: seguridad, economía y empleo, y el abastecimiento de agua potable en la zona metropolitana. De esta manera, el bloque opositor quiere —tras su segunda reunión de coordinación partidaria desde el ciclo electoral— plantearle sus prioridades al gobierno, a quien le pide que “reaccione”.

Este martes por la tarde, dirigentes de la coalición opositora criticó que el gobierno aún —un año después de asumir— no presente el plan nacional de seguridad, para el que convocó a distintos actores para su creación. El senador Andrés Ojeda habló de “inacción del gobierno”, “verdadera ausencia del sentido de la urgencia en la implementación de medidas”, y carencia de presupuesto para los responsables de seguridad pública: Policía, Fiscalía y Poder Judicial.

Uno de los anuncios que realizó Orsi ante la Asamblea General, como adelantó El País, fue la creación de un Ministerio de Justicia. Pero esa idea, pese a que se discute desde hace varios años e incluso estuvo sobre la mesa en la campaña electoral, no contenta a la coalición. En palabras de Ojeda, el gobierno logró “abroquelar a la coalición de una manera fantástica”. Pero, además, no van a permitir —según el colorado— que este debate quede en el centro de la agenda cuando hay otros asuntos “mucho más importantes”, como la seguridad pública.

“Esta coalición no va a gastar ni tres minutos en discutir algo que hoy no es tema”, reafirmó.

Otro anuncio de Orsi el lunes en el Parlamento fue la creación de dos cárceles de máxima seguridad. Pero, como no se dieron mayores detalles, Ojeda realizó al día siguiente un pedido de informes en el que solicitó información sobre dónde se prevén instalar, si se ha hecho o se encuentra en trámite algún llamado a licitación, la cantidad de plazas previstas para cada establecimiento, el tipo de interno que será alojado (líderes de organizaciones criminales, narcotráfico, homicidas especialmente agravados u otros), y el costo total del proyecto y el método de financiamiento.

Esto lo hizo, indicó, “para tener más argumentos para debatir con seriedad”.

La economía fue el segundo asunto en la que se centró la coalición, de la que habló, sobre todo, el presidente del directorio del Partido Nacional, Álvaro Delgado.

Les genera “mucha preocupación” ver que empresas, “generalmente multinacionales”, se van o reducen su plantilla. “No es una buena señal. Obviamente, tiene que ver con decisiones que se toman (en las compañías) pero también con cómo ven la proyección económica del Uruguay. En esto, tenemos que poner las luces amarillas”, indicó el nacionalista, y añadió en la conferencia de prensa: “Estamos muy preocupados por la situación económica que atraviesa Uruguay porque es mucho más frágil que hace un año, lo que impacta de manera directa en la gente”.

Asimismo, se enfatizó que no ven que el gobierno esté poniendo el foco necesario para generar las condiciones de competitividad. Por eso, en la reunión estuvo sobre la mesa la posibilidad de trabajar en medidas para mejorarla porque, señaló Delgado, quieren que Uruguay sea “el país más desarrollado de América Latina”. ¿Qué favorece el camino, a entender de la coalición? El acuerdo que se firmó entre la Unión Europea y el Mercosur, que ya fue ratificado a nivel local. No obstante, se remarca que se debe allanar camino para sacarle un mayor provecho.

El tercer asunto que la oposición toma como prioridad es el abastecimiento de agua potable. El gobierno resolvió a poco de asumir cancelar el proyecto Neptuno, que, en pocas palabras, era la construcción de una planta potabilizadora en la zona de Arazatí en San José. En cambio, se optó por una en la cuenca del río Santa Lucía y, en paralelo, la construcción de una represa en Casupá en Florida.

Aquí tomó la palabra el líder del Partido Independiente, Pablo Mieres. Tienen la “sensación” de que el gobierno “está errado en el camino”, por lo que la coalición enviará una carta “planteándole que, por favor, por el país y los uruguayos, no deje de herencia un proceso que será un desastre y revise esta posición” porque, “si toman la decisión correcta”, la oposición va a estar “al lado”.

“Todos los datos climatológicos de los últimos años indican que se van a reiterar de manera permanente los episodios de sequía. No sabemos hasta dónde va a llegar este año. Pero nos preocupa enormemente el error del gobierno porque se sustituye el proyecto con otro que no va a resolver los problemas. Y que, además, va a implicar un enorme gasto de parte del Estado para que continúe el problema de abastecimiento”, añadió.

La oposición, además, no entiende el “capricho” del gobierno y se cree, sostuvo Mieres, que mantienen una postura de decir: “Como esto lo hicieron aquellos, lo dejamos sin efecto”.

La coalición —en palabras de Ojeda— se mostró “con la mano tendida para colaborar” pero, al mismo tiempo, se posicionó con la “responsabilidad de hacer notar las cosas que deberían estar en el centro de la agenda”.