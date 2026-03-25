Trasladan a presos vinculados a Marset a cárceles más seguras en Bolivia; uruguayo declara la semana que viene

La Policía de Bolivia trasladó este miércoles a 17 reclusos extranjeros, trece de ellos supuestamente miembros de la seguridad del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, desde la cárcel de Palmasola de la ciudad de Santa Cruz hasta penales de alta seguridad en las regiones andinas de Potosí y La Paz, informó una fuente oficial.

El capo del narcotráfico fue detenido el pasado viernes 13 de marzo en Santa Cruz e inmediatamente entregado a las autoridades de Estados Unidos.

El gobernador del Penal de Palmasola de Santa Cruz, Juan Carlos Corrales, dijo a los medios que más de 150 policías realizaron el operativo para hacer el traslado de los reos de nacionalidades colombiana, ecuatoriana, venezolana y brasileña a cárceles más seguras. "La medida responde a criterios estrictamente de seguridad", dijo el coronel Corrales sin dar más detalles.

Traslados

Un grupo de nueve reclusos fue llevado en un avión militar desde Santa Cruz hasta la ciudad de Sucre y de ahí por carretera hasta el denominado Centro de Readaptación Productiva Santo Domingo de Cantumarca, situado a casi 4.000 metros de altitud sobre el nivel del mar, en el departamento de Potosí.

Los otros ocho reclusos del grupo fueron enviados hasta el penal de San Pedro de Chonchocoro, situado en el altiplano a 36 kilómetros de La Paz, donde están recluidos los acusados de más graves delitos en Bolivia.

En Palmasola, según fuentes policiales, continúan otros dos colombianos capturados la semana pasada y Tatiana Marset Alba, de 22 años, detenida el mismo día en que la Policía aprehendió a Sebastián Marset, su supuesto hermanastro.

Miembros de la Policía boliviana arrestan a sospechosos luego de una operación en propiedades vinculadas a Sebastián Marset en Santa Cruz. Foto: AFP.

Según dijo la semana pasada el ministro de Gobierno (Interior), Marco Antonio Oviedo, un grupo de cinco colombianos y dos ecuatorianos detenidos supuestamente planeaba realizar atentados contra oficinas policiales de Santa Cruz, como una represalia por la captura del uruguayo.

La Oficina del Fiscal del Distrito Este de Virginia, Estados Unidos, informó hace unos días en un comunicado que Marset enfrenta cargos relacionados al lavado de dinero del narcotráfico que pueden implicar una condena de hasta 20 años de prisión.

Sebastián Marset junto a agentes de la DEA y de la Policía de Bolivia, tras su captura en Santa Cruz de la Sierra. Foto: AFP.

Marset sumó a su defensa a un exfiscal de Estados Unidos

El narcotraficante uruguayo Sebastián Marset contrató a un exfiscal y abogado de Estados Unidos para que lo defienda en el juicio que enfrenta en Alexandria, en el estado de Virginia, informó Búsqueda y confirmaron a El País fuentes del caso. Se trata de Gene Rossi, que trabaja en la firma de abogados Carlton Fields y tiene casi tres décadas de experiencia en litigios penales y civiles en el Departamento de Justicia de los Estados Unidos.

Durante su trayectoria en el Departamento de Justicia, Gene participó en más de 110 juicios federales (incluidos 90 juicios con jurado, una cifra sin precedentes) en tribunales de distrito y de quiebras de Estados Unidos. Entre 1989 y 2001, trabajó en la División Tributaria, donde llevó casos civiles y penales complejos y formó parte de un Grupo de Trabajo para el Control del Narcotráfico y el Crimen Organizado (OCDETF), según señala su biografía.

Gene Rossi, abogado que se suma a la defensa de Sebastián Marset en Estados Unidos. X: @rossi4va.

En 2001, se convirtió en fiscal adjunto de los Estados Unidos en el Distrito Este de Virginia. Allí, dirigió y supervisó una amplia gama de investigaciones importantes relacionadas con la crisis de los opioides, el OCDETF, homicidios, atención médica, impuestos, inmigración, corrupción pública, terrorismo y medio ambiente. Gene también se desempeñó como subdirector de la Unidad de Narcóticos y, posteriormente, como director de la Unidad de Casos Especiales, donde capacitó a más de 1000 nuevos fiscales en el Expediente Rocket y en el Centro Nacional de Defensa del Departamento de Justicia.

Solo en el Distrito Este de Virginia, tuvo un récord de 65 juicios con jurado por delitos graves. Debido a sus numerosos juicios de gran repercusión, la División de Alexandria de su oficina le reservó un espacio especial en su honor llamado "Sala de Guerra Gene Rossi".

Rossi se sumará a un equipo que ya integran los abogados Rodrigo Da Silva, Michael Padula y Santiago Moratorio. Se prevé que el próximo miércoles, 1 de abril, Marset declare ante un juez de Estados Unidos.

En base a EFE