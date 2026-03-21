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El País Información Judiciales

Tatiana Marset dijo que no tenía contacto con su hermano desde los 12 años y que viajó a Bolivia por vacaciones

Según contó el viceministro de Régimen Interior en una entrevista a un medio boliviano, la joven afirmó que "estaba en el lugar equivocado".

21/03/2026, 18:11
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Tatiana Marset Alba, detenida en un operativo en Santa Cruz de la Sierra.
Tatiana Marset Alba, detenida en un operativo en Santa Cruz de la Sierra.
Foto publicada por la Agencia Boliviana de Información.

Tatiana Marset, medio hermana del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, aseguró en su declaración que no tenía contacto con él desde hacía una década y que se encontraba en Bolivia por motivos personales. Así lo afirmó el viceministro de Régimen Interior, Hernán Paredes, en una entrevista al medio boliviano El Deber.

Según el funcionario, la joven permanece bajo investigación junto a otros detenidos y, por el momento, no existe un pedido de extradición en su contra. “Ella dice que vino aquí (Bolivia) de vacaciones de la universidad. Además, indicaba: ‘yo estoy ahorita en el lugar equivocado, en el tiempo equivocado’. (...) Ella niega toda relación con la estructura delictiva de su medio hermano Marset”, señaló Paredes.

Familia, políticos y socios internacionales: quiénes son y qué participación tuvieron los vinculados al clan Marset

La mujer, de 22 años, fue detenida en Bolivia y posteriormente imputada por los delitos de organización criminal, asociación para delinquir, tenencia ilícita de armas y almacenamiento de armamento.

Juez de EE.UU. negó libertad bajo fianza para Sebastián Marset, que volverá a declarar en una nueva audiencia

Por su parte, Sebastián Marset fue detenido el viernes 13 de marzo en un operativo realizado en Santa Cruz. Posteriormente fue trasladado a Estados Unidos, donde compareció ante la Justicia. Actualmente se encuentra recluido en una prisión en Alexandria, en el estado de Virginia, a la espera del avance de la causa. Un juez federal le negó la libertad bajo fianza al considerar que existe un alto riesgo de fuga, por lo que permanecerá en prisión preventiva mientras continúan las investigaciones.

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